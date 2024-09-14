Учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию

Posted 14 сентября, 14:01
Published 14 сентября, 14:01
Modified 14 сентября, 14:02
Updated 14 сентября, 14:02
Учёные и студенты отобрали пробы почвы и растительности рядом с АЭС, а также сделали замеры воздуха с целью определения гамма-фон.
Радиацию рядом с электростанцией исследователи проверяют два раза в год. Пробы изучают в лабораториях.
Данные исследований учёные также используют для своих научных статей по радиоэкологии.
Ранее второй энергоблок Ростовской АЭС запустили в сеть после ремонта. Работы на блоке закончили раньше срока.