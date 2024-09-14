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Posted 14 сентября, 14:01

Published 14 сентября, 14:01

Modified 14 сентября, 14:02

Updated 14 сентября, 14:02

Исследователи ЮФУ подтвердили безопасность работы Ростовской АЭС

Учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию

14 сентября 2024, 14:01
Фото: пресс-служба Ростовской АЭС
Исследователи ЮФУ подтвердили безопасность работы Ростовской АЭС
Исследователи ЮФУ подтвердили безопасность работы Ростовской АЭС, сообщила пресс-служба электростанции.

Учёные и студенты отобрали пробы почвы и растительности рядом с АЭС, а также сделали замеры воздуха с целью определения гамма-фон.

Радиацию рядом с электростанцией исследователи проверяют два раза в год. Пробы изучают в лабораториях.

«Наши очередные исследования вновь показали, что количество радионуклидов в почве и растительности, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений и не изменились с „допускового“ периода Ростовской АЭС», — сообщила научный руководитель экологической экспедиции Елена Бураева.

Данные исследований учёные также используют для своих научных статей по радиоэкологии.

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Ранее второй энергоблок Ростовской АЭС запустили в сеть после ремонта. Работы на блоке закончили раньше срока.

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