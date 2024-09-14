Учёные доложили о проверке почвы и воздуха рядом с Ростовской АЭС на радиацию

«Наши очередные исследования вновь показали, что количество радионуклидов в почве и растительности, а также радиационный фон остаются на уровне природных значений и не изменились с „допускового“ периода Ростовской АЭС», — сообщила научный руководитель экологической экспедиции Елена Бураева.