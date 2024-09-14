rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 10:17

Published 14 сентября, 10:17

Modified 14 сентября, 11:54

Updated 14 сентября, 11:54

16-летнюю девочку побили в автобусе в Ростове

В Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе

14 сентября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
16-летнюю девочку побили в автобусе в Ростове
16-летнюю девочку побили в автобусе в Ростове, подтвердили в полиции города.

Происшествие случилось в час-пик 13 сентября в автобусе №18. Транспорт был переполненным. 16-летнюю девочку в грубой форме попросила освободить своё место сидящая напротив женщина. Она оскорбляла школьницу, называя её «обезьяной», и требовала от её встать и уйти в конец автобуса. Девочка попросила не хамить ей и отказалась покинуть место.

Вскоре к оскорблениям несовершеннолетней присоединилась и другая пассажирка. Она попросила девушку не снимать происходящее на камеру. В противном случае она угрожала, что сама сделает видео и отправит его «куда надо». Затем одна из женщин накинулась на школьницу и начала её бить. Оттащить взрослую женщину от девочки с трудом смогли другие пассажиры.

Поездка на такси закончилась массовой дракой в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

В полиции Ростова подтвердили, что получили заявление от пострадавшей. По факту произошедшего организована проверка. Полиция ищет участников конфликта и очевидцев.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе МВД.

Ранее в Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос.

Читайте также:
Шквалистый ветер и 30-градусная жара обрушатся на РостовНа трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицепЖена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Нападение#Транспорт#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Драка в Ростове#Полиция Ростова#Избиение в Ростове#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Популярное