В Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе

Posted 14 сентября, 10:17
Published 14 сентября, 10:17
Modified 14 сентября, 11:54
Updated 14 сентября, 11:54
Происшествие случилось в час-пик 13 сентября в автобусе №18. Транспорт был переполненным. 16-летнюю девочку в грубой форме попросила освободить своё место сидящая напротив женщина. Она оскорбляла школьницу, называя её «обезьяной», и требовала от её встать и уйти в конец автобуса. Девочка попросила не хамить ей и отказалась покинуть место.
Вскоре к оскорблениям несовершеннолетней присоединилась и другая пассажирка. Она попросила девушку не снимать происходящее на камеру. В противном случае она угрожала, что сама сделает видео и отправит его «куда надо». Затем одна из женщин накинулась на школьницу и начала её бить. Оттащить взрослую женщину от девочки с трудом смогли другие пассажиры.
В полиции Ростова подтвердили, что получили заявление от пострадавшей. По факту произошедшего организована проверка. Полиция ищет участников конфликта и очевидцев.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе МВД.
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