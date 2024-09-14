В Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе

Вскоре к оскорблениям несовершеннолетней присоединилась и другая пассажирка. Она попросила девушку не снимать происходящее на камеру. В противном случае она угрожала, что сама сделает видео и отправит его «куда надо». Затем одна из женщин накинулась на школьницу и начала её бить. Оттащить взрослую женщину от девочки с трудом смогли другие пассажиры.