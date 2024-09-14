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Posted 14 сентября, 13:01

Published 14 сентября, 13:01

Modified 14 сентября, 13:03

Updated 14 сентября, 13:03

Ландшафтный пожар вспыхнул рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области

Видимость снизилась на трассе в Ростовской области из-за сильного пожара

14 сентября 2024, 13:01
Фото: Вконтакте «Подслушано Каменск-Шахтинский»
Ландшафтный пожар вспыхнул рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области
Ландшафтный пожар вспыхнул рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области, сообщил глава местной администрации Александр Камоцкий.

По информации Камоцкого, пожар полыхает на южной стороне Каменска. Огонь охватил сухую траву в лесополосе рядом с трассой М-4. С возгоранием борются пять пожарных расчётов. Угрозы населённым пунктам нет.

Видео: Telegram-канал «Каменск-Шахтинский». Ландшафтный пожар вспыхнул рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области

Жители Каменска делятся кадрами с места событий. На них видно, что пожар окутывает дорогу, из-за этого там ухудшается видимость. В тематических чатах водители предупреждают друг друга о необходимости быть осторожнее, чтобы не угодить в ДТП.

Ранее стало известно, где новая платная дорога появится в Ростовской области.

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