Видимость снизилась на трассе в Ростовской области из-за сильного пожара

Posted 14 сентября, 13:01
Published 14 сентября, 13:01
Modified 14 сентября, 13:03
Updated 14 сентября, 13:03
По информации Камоцкого, пожар полыхает на южной стороне Каменска. Огонь охватил сухую траву в лесополосе рядом с трассой М-4. С возгоранием борются пять пожарных расчётов. Угрозы населённым пунктам нет.
Жители Каменска делятся кадрами с места событий. На них видно, что пожар окутывает дорогу, из-за этого там ухудшается видимость. В тематических чатах водители предупреждают друг друга о необходимости быть осторожнее, чтобы не угодить в ДТП.
Ранее стало известно, где новая платная дорога появится в Ростовской области.