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Posted 14 сентября, 17:24

Published 14 сентября, 17:24

Modified 14 сентября, 17:24

Updated 14 сентября, 17:24

Власти объяснили, как толпа на Левом берегу Ростова обошла запрет губернатора

Власти объяснили, как толпа на Левом берегу Ростова обошла запрет губернатора

14 сентября 2024, 17:24
Фото: rostovgazeta.ru
Власти объяснили, как толпа на Левом берегу Ростова обошла запрет губернатора
Организаторы мероприятия на Левом берегу Ростова не планировали собирать толпы, заявили в правительстве региона.

Ростове отмечает 275 лет со дня основания. Но массовые гуляния в городе и концерты на открытых площадках отменили из-за запрета губернатора Василия Голубева. В целях безопасности он ограничил в регионе проведение массовых мероприятий на открытых площадках. Массовым при этом считается событие, которое единовременно собрало более 50 человек.

В Ростове в День города на Левом берегу заработала выставка трофейной военной техники. Посетить её решили множество горожан. В результате мероприятие собрало сотни гостей.

Сотни человек собрались на Левом берегу Ростова, несмотря на запрет Голубева
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В правительстве Ростовской области заявили, что организаторы не планировали собирать на площадке единовременно более 50 человек.

«Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час», — объяснили власти.

Ранее подробно о самой трофейной выставке рассказала RostovGazeta.

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