Власти объяснили, как толпа на Левом берегу Ростова обошла запрет губернатора

Posted 14 сентября, 17:24
Published 14 сентября, 17:24
Modified 14 сентября, 17:24
Updated 14 сентября, 17:24
Ростове отмечает 275 лет со дня основания. Но массовые гуляния в городе и концерты на открытых площадках отменили из-за запрета губернатора Василия Голубева. В целях безопасности он ограничил в регионе проведение массовых мероприятий на открытых площадках. Массовым при этом считается событие, которое единовременно собрало более 50 человек.
В Ростове в День города на Левом берегу заработала выставка трофейной военной техники. Посетить её решили множество горожан. В результате мероприятие собрало сотни гостей.
В правительстве Ростовской области заявили, что организаторы не планировали собирать на площадке единовременно более 50 человек.
«Предполагаемое количество указано в целом с учетом прохождения людей по площадке экспозиции за час», — объяснили власти.
Ранее подробно о самой трофейной выставке рассказала RostovGazeta.