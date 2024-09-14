Власти объяснили, как толпа на Левом берегу Ростова обошла запрет губернатора

Ростове отмечает 275 лет со дня основания. Но массовые гуляния в городе и концерты на открытых площадках отменили из-за запрета губернатора Василия Голубева. В целях безопасности он ограничил в регионе проведение массовых мероприятий на открытых площадках. Массовым при этом считается событие, которое единовременно собрало более 50 человек.