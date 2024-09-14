Власти планируют срубить около 300 деревьев на Западном в Ростове-на-Дону

Posted 14 сентября, 04:35
Published 14 сентября, 04:35
Modified 14 сентября, 04:35
Updated 14 сентября, 04:35
В список вошли свыше 300 деревьев, которые планируют срубить, оставив пень. В том числе — три старых тополя диаметром более 120 сантиметров. Помимо тополей, повалят вяз, ясень, клен, акацию, березу, иву, сосну, каштан, шелковицу (тютину), абрикос, яблоню и орех. Также подрядчику предстоит обрезать ветки еще у 78 деревьев — дубов и ясеней.
Работы проведут как на крупных известных улицах (проспект Коммунистический, Стачки, улицы Зорге, Содружества, Малиновского, Еременко, Тружеников, Мадояна, 339-й Стрелковой Дивизии), так и на небольших (Томская, Каширская, Лесная, Маршальская, Шекспира, Сладкова, Каратаева, Рижской, Проселочной, Пескова и других).
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