Власти планируют срубить около 300 деревьев на Западном в Ростове-на-Дону

В список вошли свыше 300 деревьев, которые планируют срубить, оставив пень. В том числе — три старых тополя диаметром более 120 сантиметров. Помимо тополей, повалят вяз, ясень, клен, акацию, березу, иву, сосну, каштан, шелковицу (тютину), абрикос, яблоню и орех. Также подрядчику предстоит обрезать ветки еще у 78 деревьев — дубов и ясеней.