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Posted 14 сентября, 04:35

Published 14 сентября, 04:35

Modified 14 сентября, 04:35

Updated 14 сентября, 04:35

Более 4 млн рублей потратят власти Ростова, чтобы обрезать деревья на Западном

Власти планируют срубить около 300 деревьев на Западном в Ростове-на-Дону

14 сентября 2024, 04:35
Фото: 1MI
Более 4 млн рублей потратят власти Ростова, чтобы обрезать деревья на Западном

Более 4 млн рублей потратят власти Ростова, чтобы обрезать деревья на Западном

Власти Ростова готовы выделить около 4,1 миллиона рублей на обрезку и валку деревьев в Советском районе, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В список вошли свыше 300 деревьев, которые планируют срубить, оставив пень. В том числе — три старых тополя диаметром более 120 сантиметров. Помимо тополей, повалят вяз, ясень, клен, акацию, березу, иву, сосну, каштан, шелковицу (тютину), абрикос, яблоню и орех. Также подрядчику предстоит обрезать ветки еще у 78 деревьев — дубов и ясеней.

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Работы проведут как на крупных известных улицах (проспект Коммунистический, Стачки, улицы Зорге, Содружества, Малиновского, Еременко, Тружеников, Мадояна, 339-й Стрелковой Дивизии), так и на небольших (Томская, Каширская, Лесная, Маршальская, Шекспира, Сладкова, Каратаева, Рижской, Проселочной, Пескова и других).

Завершить облагораживание Советского района планируют до 30 ноября.

Ранее на сайте госзаукпок появился тендер на разработку донских учебников истории.

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