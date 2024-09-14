Внедорожник сгорел на трассе в Ростовской области

Posted 14 сентября, 16:49
Published 14 сентября, 16:49
Modified 14 сентября, 16:51
Updated 14 сентября, 16:51
Дорожное происшествие случилось на дороге под Ростовом-на-Дону. Огонь там охватил внедорожник. Транспортное средство остановилось на обочине трассы. Полыхающую машину снимают на фото и видео проезжающие мимо водители.
В управлении ГИБДД и МЧС по региону данные о происшествии пока не комментировали. О пострадавших не сообщалось. На кадрах с места событий спасателей рядом с авто не видно.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное дорожное происшествие в Волгодонске.