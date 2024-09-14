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Posted 14 сентября, 16:49

Published 14 сентября, 16:49

Modified 14 сентября, 16:51

Updated 14 сентября, 16:51

Машина сгорела на дороге в Ростовской области

Внедорожник сгорел на трассе в Ростовской области

14 сентября 2024, 16:49
Фото: ВКонтакте «Ростов Главный».
Машина сгорела на дороге в Ростовской области
Машина сгорела на дороге в Ростовской области, кадрами с места событий делятся подписчики сообщества ВКонтакте «Ростов Главный».

Дорожное происшествие случилось на дороге под Ростовом-на-Дону. Огонь там охватил внедорожник. Транспортное средство остановилось на обочине трассы. Полыхающую машину снимают на фото и видео проезжающие мимо водители.

Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов». Машина сгорела на дороге в Ростовской области

В управлении ГИБДД и МЧС по региону данные о происшествии пока не комментировали. О пострадавших не сообщалось. На кадрах с места событий спасателей рядом с авто не видно.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное дорожное происшествие в Волгодонске.

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