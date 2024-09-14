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Posted 14 сентября, 18:11

Published 14 сентября, 18:11

Modified 14 сентября, 18:11

Updated 14 сентября, 18:11

Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн рядом с Луной 17 сентября

Встречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской области

14 сентября 2024, 18:11
Фото: 1MI
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн рядом с Луной 17 сентября
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн рядом с Луной 17 сентября, пишет «Российская газета» со ссылкой на астронома Евгения Бурмистрова.

В ночь с 17 на 18 сентября Сатурн будет виден рядом с Луной на небе. Почти полная Луна пройдёт рядом с Сатурном. Сейчас эта планета на небосклоне выглядит особенно отчётливо. Как яркая звёздочка он будет виден справа от Луны, немного померкнув в её ярком свете. При этом никаких других ярких звёзд на небе не будет видно.

Взойти Сатурн должен уже вечером, почти одновременно с Луной. Светила будут видны всю ночь в созвездии Водолея. Ближе к рассвету они скроются за горизонтом.

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Ранее учёные назвали даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области.

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