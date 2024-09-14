Встречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской области

В ночь с 17 на 18 сентября Сатурн будет виден рядом с Луной на небе. Почти полная Луна пройдёт рядом с Сатурном. Сейчас эта планета на небосклоне выглядит особенно отчётливо. Как яркая звёздочка он будет виден справа от Луны, немного померкнув в её ярком свете. При этом никаких других ярких звёзд на небе не будет видно.