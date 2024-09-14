Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске

Posted 14 сентября, 07:37
Published 14 сентября, 07:37
Modified 14 сентября, 07:39
Updated 14 сентября, 07:39
Страшная авария случилась вечером 13 сентября на Жуковском шоссе, 14. Около 21:00 мужчина за рулем мотоцикла Yamaha ехал по городу. Возле кладбища № 2 на дорогу выскочила собака. Животное буквально бросилось под колеса — избежать столкновения не оставалось и шанса.
На полном ходу байкер сбил четвероногую. Он тут же потерял управление, и мотоцикл перевернулся, отлетев в сторону вместе с водителем и пассажиром. В результате ДТП 44-летний мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.
Прибывшая бригада скорой помощи забрала его пассажирку, 21-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
В тот же вечер в Ростове жертвой аварии стала пенсионерка. Фура сбила бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Врачи боролись за жизнь пожилой женщины, но спасти не смогли: она скончалась в стенах больницы.