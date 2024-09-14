Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей

Во вторник, 17 сентября, жители Ростова могут бесплатно посетить онкологов. Они проверят пациентов на наличие опухолей органов головы и шеи. Приём проведут по адресу: 14-я линия, 63 с 09.00 до 14.00. Желающих пройти обследование просят заранее записаться и взять с собой паспорт.