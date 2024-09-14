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Posted 14 сентября, 08:11

Published 14 сентября, 08:11

Modified 14 сентября, 08:13

Updated 14 сентября, 08:13

В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы

Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей

14 сентября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы
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Здоровье и красота
В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы, сообщили специалисты НМИЦ онкологии Минздрава.

Во вторник, 17 сентября, жители Ростова могут бесплатно посетить онкологов. Они проверят пациентов на наличие опухолей органов головы и шеи. Приём проведут по адресу: 14-я линия, 63 с 09.00 до 14.00. Желающих пройти обследование просят заранее записаться и взять с собой паспорт.

Первыми возможными симптомами болезни могут быть болезненность языка, язвы и пятна в полости рта, боль горла, осиплость голоса, уплотнения в области шеи. Если эти симптомы наблюдаются длительное время, нужно обязательно обратиться к врачу.

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Ранее ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч.

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