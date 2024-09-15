Американские СМИ сообщили о попытке покушения на Трампа

Posted 15 сентября, 19:22
Published 15 сентября, 19:22
Modified 15 сентября, 19:24
Updated 15 сентября, 19:24
Стрельба рядом с кандидатом в президенты США произошла 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По словам источников американских СМИ, Трамп выходил из гольф-клуба Trump International Golf Course, когда прозвучали выстрелы. Секретная служба тут же отреагировала и отвела политика в безопасное место.
Как выяснилось позже, стрелков было несколько, но они не целились в 45-го президента США. Оказалось, что поблизости произошла перестрелка — два человека целились друг в друга. Трампу ничего не угрожало, а стрельба происходила за пределами гольф-клуба.
Примечательно, что перестрелка рядом с политиком случилась практически через два месяца после реального покушения на убийство Трампа. Днем 13 июля республиканца ранили в ухо во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания.
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