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Posted 15 сентября, 19:22

Published 15 сентября, 19:22

Modified 15 сентября, 19:24

Updated 15 сентября, 19:24

Американские СМИ сообщают об очередной попытке покушения на Трампа

Американские СМИ сообщили о попытке покушения на Трампа

15 сентября 2024, 19:22
Фото: Официальный портрет, 2017 год. wikipedia.org
Американские СМИ сообщают об очередной попытке покушения на Трампа
Рядом с Дональдом Трампом раздались несколько выстрелов, когда он выходил из гольф-клуба, сообщает New York Post.

Стрельба рядом с кандидатом в президенты США произошла 15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По словам источников американских СМИ, Трамп выходил из гольф-клуба Trump International Golf Course, когда прозвучали выстрелы. Секретная служба тут же отреагировала и отвела политика в безопасное место.

Как выяснилось позже, стрелков было несколько, но они не целились в 45-го президента США. Оказалось, что поблизости произошла перестрелка — два человека целились друг в друга. Трампу ничего не угрожало, а стрельба происходила за пределами гольф-клуба.

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Примечательно, что перестрелка рядом с политиком случилась практически через два месяца после реального покушения на убийство Трампа. Днем 13 июля республиканца ранили в ухо во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Ранее RostovGazeta сообщала о приговоре мужчине, признанным виновным в попытке подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы и выплате штрафа — 350 тысяч рублей.

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