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Posted 15 сентября, 15:55

Published 15 сентября, 15:55

Modified 15 сентября, 15:57

Updated 15 сентября, 15:57

Появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове

Апокалипсис: появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове

15 сентября 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney
Появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове
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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
В Аксайском районе горят огромные площади сухой травы. Огонь уже дошел до левого берега Дона, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

В Ростове-на-Дону на левом берегу и Аксае полыхает сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Изначально трава горела только в районе Аксайского моста, но теперь дым и огонь охватили и левый берег Дона.

Дым окутал Ростов-на-Дону, создавая нулевую видимость на дорогах. Местные жители сравнили ситуацию в городе с апокалипсисом.

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Видео: Изображение Midjourney. Апокалипсис: появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове

По данным МЧС, на левом берегу горит порядка 1,5 тысячи квадратных метров камыша.

Напомним, что до этого жители Ростова-на-Дону жаловались на проблемы с дыханием и невыносимое количество гари в воздухе из-за ландшафтного пожара.

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