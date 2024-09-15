Апокалипсис: появились страшные кадры крупного природного пожара в Ростове

Posted 15 сентября, 15:55
Published 15 сентября, 15:55
Modified 15 сентября, 15:57
Updated 15 сентября, 15:57
В Ростове-на-Дону на левом берегу и Аксае полыхает сухая растительность. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Изначально трава горела только в районе Аксайского моста, но теперь дым и огонь охватили и левый берег Дона.
Дым окутал Ростов-на-Дону, создавая нулевую видимость на дорогах. Местные жители сравнили ситуацию в городе с апокалипсисом.
По данным МЧС, на левом берегу горит порядка 1,5 тысячи квадратных метров камыша.
Напомним, что до этого жители Ростова-на-Дону жаловались на проблемы с дыханием и невыносимое количество гари в воздухе из-за ландшафтного пожара.