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Posted 15 сентября, 14:08

Published 15 сентября, 14:08

Modified 15 сентября, 14:10

Updated 15 сентября, 14:10

Участок улицы Левобережной перекрыли из-за сильного задымления

Движение машин перекрыли в Ростовской области из-за дыма пожаров

15 сентября 2024, 14:08
Фото: rostovgazeta.ru
Участок улицы Левобережной перекрыли из-за сильного задымления
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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
Участок улицы Левобережной перекрыли из-за сильного задымления, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Инспекторы перекрыли движение на участке улицы Левобережной от дома номер 4/777 из-за сильного задымления. Передвигаться там сейчас просто опасно. Сильный ветер разносит дым от пожара в Аксайском районе.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

«По возможности лучше перенести и отложить свою поездку на другое время», — добавили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

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Ранее власти уточнили, что днём 15 сентября в Ростовской области одновременно полыхают более 60 пожаров. Подробнее о них в специальном сюжете рассказывает RostovGazeta.

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