Движение машин перекрыли в Ростовской области из-за дыма пожаров

Posted 15 сентября, 14:08
Published 15 сентября, 14:08
Modified 15 сентября, 14:10
Updated 15 сентября, 14:10
Инспекторы перекрыли движение на участке улицы Левобережной от дома номер 4/777 из-за сильного задымления. Передвигаться там сейчас просто опасно. Сильный ветер разносит дым от пожара в Аксайском районе.
Водителей просят быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.
«По возможности лучше перенести и отложить свою поездку на другое время», — добавили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
Ранее власти уточнили, что днём 15 сентября в Ростовской области одновременно полыхают более 60 пожаров. Подробнее о них в специальном сюжете рассказывает RostovGazeta.