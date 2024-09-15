Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара

Днем на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло две крупные аварии. Из-за этого образовалась огромная пробка длиной примерно в пять километров. Она начинается в районе Аксайского моста и заканчивается рядом с озером Соленое.