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Posted 15 сентября, 10:01

Published 15 сентября, 10:01

Modified 15 сентября, 10:10

Updated 15 сентября, 10:10

На трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка из-за двух аварий

Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара

15 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI
На трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка из-за двух аварий
В Ростовской области на М-4 «Дон» парализовало движение в сторону Аксая. Затор образовался из-за двух ДТП, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Днем на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло две крупные аварии. Из-за этого образовалась огромная пробка длиной примерно в пять километров. Она начинается в районе Аксайского моста и заканчивается рядом с озером Соленое.

Движение парализовано по направлению к Аксаю. Водителям рекомендуется объезжать проблемный участок дороги или временно отложить поездку.

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Ранее в Ростовской области недалеко Аксая произошло массовое ДТП из-за ландшафтного пожара. На дороге столкнулось не менее пяти транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.

До этого на трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп.

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