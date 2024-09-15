Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара

Posted 15 сентября, 10:01
Published 15 сентября, 10:01
Modified 15 сентября, 10:10
Updated 15 сентября, 10:10
Днем на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло две крупные аварии. Из-за этого образовалась огромная пробка длиной примерно в пять километров. Она начинается в районе Аксайского моста и заканчивается рядом с озером Соленое.
Движение парализовано по направлению к Аксаю. Водителям рекомендуется объезжать проблемный участок дороги или временно отложить поездку.
Ранее в Ростовской области недалеко Аксая произошло массовое ДТП из-за ландшафтного пожара. На дороге столкнулось не менее пяти транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.
До этого на трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп.