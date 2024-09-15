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Posted 15 сентября, 17:45

Published 15 сентября, 17:45

Modified 15 сентября, 17:48

Updated 15 сентября, 17:48

В Ростовской области увеличилось число пострадавших от пожара строений

Голубев сообщил новую информацию о пожарах в Ростовской области

15 сентября 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области увеличилось число пострадавших от пожара строений

Глава Ростовской области Голубев сообщил о 29 пострадавших от пожара строениях

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Пожары в Ростовской области 15 сентября: онлайн-репортаж
В Ростовской области пожарные продолжают ликвидировать возгорания. На 20.00 мск известно о 29 пострадавших от огня строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области спасатели тушат сразу несколько десятков пожаров. Непростая ситуация сложилась в Аксайском и Неклиновском районах, где пламя повредило 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Спасатели продолжают тушить огонь.

Добавим, что пострадавших и погибших нет. Все жители, которые потеряли жилье или какое-либо другое имущество в результате пожара, получат помощь и поддержку от властей региона.

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Голубев также отметил, что в области полыхают и лесные пожары. В Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах огонь охватил 7,4 гектара земли.

Напомним, что на территории Ростовской области разгорелось около 60 пожаров. Для их тушения направлены более 2 тысяч сотрудников МЧС и 250 единиц техники.

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