Голубев сообщил новую информацию о пожарах в Ростовской области

Posted 15 сентября, 17:45
Published 15 сентября, 17:45
Modified 15 сентября, 17:48
Updated 15 сентября, 17:48
В Ростовской области спасатели тушат сразу несколько десятков пожаров. Непростая ситуация сложилась в Аксайском и Неклиновском районах, где пламя повредило 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Спасатели продолжают тушить огонь.
Добавим, что пострадавших и погибших нет. Все жители, которые потеряли жилье или какое-либо другое имущество в результате пожара, получат помощь и поддержку от властей региона.
Голубев также отметил, что в области полыхают и лесные пожары. В Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах огонь охватил 7,4 гектара земли.
Напомним, что на территории Ростовской области разгорелось около 60 пожаров. Для их тушения направлены более 2 тысяч сотрудников МЧС и 250 единиц техники.