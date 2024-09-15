Голубев сообщил о сложной ситуации с пожарами в ряде районов Ростовской области

Posted 15 сентября, 14:43
Published 15 сентября, 14:43
Modified 15 сентября, 14:45
Updated 15 сентября, 14:45
15 сентября в Ростовской области, по данным МЧС, вспыхнули порядка 60 пожаров. По словам губернатора, Василия Голубева, особо сложная ситуация складывается в Аксайском, Каменском и Неклиновском районах, где огонь перекинулся на здания.
Так, в хуторе Морской Чулек от пламени пострадало девять домов и пять хозпостроек. В трех садовых товариществах Аксайского района загорелись восемь частных домов, а в хуторе Светлый Каменского района сгорело сразу семь нежилых построек.
Добавим, что на борьбу с огнем брошены силы двух тысяч сотрудников МЧС и почти 300 единиц спецтехники.
До этого стало известно, что движение машин перекрыли в Ростовской области из-за дыма пожаров.