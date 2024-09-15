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Posted 15 сентября, 14:43

Published 15 сентября, 14:43

Modified 15 сентября, 14:45

Updated 15 сентября, 14:45

Губернатор Василий Голубев рассказал, что именно горит в Ростовской области

Голубев сообщил о сложной ситуации с пожарами в ряде районов Ростовской области

15 сентября 2024, 14:43
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Василий Голубев рассказал, что именно горит в Ростовской области
Сюжет
Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
15 сентября в Ростовской области было зарегистрировано несколько десятков пожаров. Преимущественно полыхают дома и нежилые постройки, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

15 сентября в Ростовской области, по данным МЧС, вспыхнули порядка 60 пожаров. По словам губернатора, Василия Голубева, особо сложная ситуация складывается в Аксайском, Каменском и Неклиновском районах, где огонь перекинулся на здания.

Так, в хуторе Морской Чулек от пламени пострадало девять домов и пять хозпостроек. В трех садовых товариществах Аксайского района загорелись восемь частных домов, а в хуторе Светлый Каменского района сгорело сразу семь нежилых построек.

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Добавим, что на борьбу с огнем брошены силы двух тысяч сотрудников МЧС и почти 300 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что движение машин перекрыли в Ростовской области из-за дыма пожаров.

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