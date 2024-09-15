Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области

Posted 14 сентября, 21:26
Published 14 сентября, 21:26
Modified 14 сентября, 21:28
Updated 14 сентября, 21:28
Глава региона успокоил местных жителей: после того, как система противовоздушной обороны сбила дрон, никто не пострадал. Кроме того, специалисты не зафиксировали повреждений на земле. По крайней мере, о разрушениях никто не сообщал.
ПВО отработала по воздушной цели 14 сентября около 23:00. Дрон сбили на западе Ростовской области.
Большинство жителей донской столицы звуки взрыва не побеспокоили.
— Ничего не слышал. Сижу возле ТЦ на Западном, — пишут в комментариях ростовчане.
— Да мы уже давно не замечаем «бабахи», — добавили другие подписчики.
Накануне днем в Ростовской области сообщали о звуке взрыва. Однако ни в правительстве региона, ни в ответственных структурах официально не прокомментировали этот инцидент.