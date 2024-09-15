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Posted 14 сентября, 21:26

Published 14 сентября, 21:26

Modified 14 сентября, 21:28

Updated 14 сентября, 21:28

Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области

Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области

14 сентября 2024, 21:26
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Голубев сделал заявление после работы ПВО в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал работу системы ПВО 14 сентября, подробности инцидента Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале.

Глава региона успокоил местных жителей: после того, как система противовоздушной обороны сбила дрон, никто не пострадал. Кроме того, специалисты не зафиксировали повреждений на земле. По крайней мере, о разрушениях никто не сообщал.

ПВО отработала по воздушной цели 14 сентября около 23:00. Дрон сбили на западе Ростовской области.

Большинство жителей донской столицы звуки взрыва не побеспокоили.

В Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгорание
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— Ничего не слышал. Сижу возле ТЦ на Западном, — пишут в комментариях ростовчане.
— Да мы уже давно не замечаем «бабахи», — добавили другие подписчики.

Накануне днем в Ростовской области сообщали о звуке взрыва. Однако ни в правительстве региона, ни в ответственных структурах официально не прокомментировали этот инцидент.

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