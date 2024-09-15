Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области

15 сентября в Ростовской области зафиксировано несколько десятков пожаров. Все они имеют разный характер возникновения. Как рассказал Голубев, основными причинами возгораний являются сильный ветер, перехлест линий электропередач, а также неосторожное обращение людей с огнем. Все это и спровоцировало ряд пожаров в донском регионе.