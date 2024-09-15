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Posted 15 сентября, 14:32

Published 15 сентября, 14:32

Modified 15 сентября, 14:34

Updated 15 сентября, 14:34

Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области

15 сентября 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области
На территории Ростовской области зафиксировано несколько десятков пожаров 15 сентября. Причины их возникновения назвал глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

15 сентября в Ростовской области зафиксировано несколько десятков пожаров. Все они имеют разный характер возникновения. Как рассказал Голубев, основными причинами возгораний являются сильный ветер, перехлест линий электропередач, а также неосторожное обращение людей с огнем. Все это и спровоцировало ряд пожаров в донском регионе.

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Самая сложная ситуация отмечается в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. В настоящий момент по всей области с огнем борются более двух тысяч спасателей и около 300 единиц спецтехники.

Добавим, что губернатор поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в пламени.

Ранее МЧС России рассказало, что в Ростовской области полыхает порядка 60 пожаров.

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