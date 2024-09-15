Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области

Posted 15 сентября, 14:32
Published 15 сентября, 14:32
Modified 15 сентября, 14:34
Updated 15 сентября, 14:34
15 сентября в Ростовской области зафиксировано несколько десятков пожаров. Все они имеют разный характер возникновения. Как рассказал Голубев, основными причинами возгораний являются сильный ветер, перехлест линий электропередач, а также неосторожное обращение людей с огнем. Все это и спровоцировало ряд пожаров в донском регионе.
Самая сложная ситуация отмечается в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. В настоящий момент по всей области с огнем борются более двух тысяч спасателей и около 300 единиц спецтехники.
Добавим, что губернатор поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в пламени.
Ранее МЧС России рассказало, что в Ростовской области полыхает порядка 60 пожаров.