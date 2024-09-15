Густой дым накрыл Ростов-на-Дону из-за пожара в Аксае

Вся центральная часть Ростова-на-Дону и левый берег Дона утопают в дыму, который накрыл город из-за сильного ландшафтного пожара. В настоящий момент горит сухая трава в районе Аксайского моста и на левом берегу реки Дон. Штормовой ветер гонит пепел и дым в сторону Ростова.