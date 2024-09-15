Густой дым накрыл Ростов-на-Дону из-за пожара в Аксае

Posted 15 сентября, 13:18
Published 15 сентября, 13:18
Modified 15 сентября, 13:39
Updated 15 сентября, 13:39
Вся центральная часть Ростова-на-Дону и левый берег Дона утопают в дыму, который накрыл город из-за сильного ландшафтного пожара. В настоящий момент горит сухая трава в районе Аксайского моста и на левом берегу реки Дон. Штормовой ветер гонит пепел и дым в сторону Ростова.
Жители донской столицы делятся кадрами дыма из разных частей города. Дымом охвачены Ворошиловский мост, здание правительство Ростовской области, улица Большая Садовая, Музыкальный театр, проспект Чехова. Жители Нахичевани, жилого комплекса Красный Аксай, района Сельмаша также сообщают о запахе гари.
О том, что пепел стал залетать в окна рассказали и жители Западного.
При задымлении города эксперты рекомендуют не выходить на улицу, закрывать окна и форточки, опрыскивать жилое помещение водой из пульверизатора и делать влажную уборку.
Ранее стало известно, что около сотни спасателей пытаются потушить 1100 квадратный метров горящих складов в Аксае.