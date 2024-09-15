«Хотят забивать, но не могут»: Карпин назвал причину поражения «Ростова» в Краснодаре

Posted 15 сентября, 06:14
Published 15 сентября, 06:14
Modified 15 сентября, 06:16
Updated 15 сентября, 06:16
Выездной матч в рамках Премьер-Лиги России состоялся в Краснодаре 14 сентября. Поддержать футболистов приехали сотни болельщиков, включая главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. Однако это не помогло команде привезти победу. Ростовчане уехали с позорным счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Во время пресс-конференции главный тренер проигравшей команды заявил, что причина поражения — две штрафных зоны.
— В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим, — высказался Валерий Карпин.
Также Карпин отметил, что погода во время игры стояла комфортная, не было ни жары, ни духоты.
— Почему не смогли забить? Хорошо, что моменты есть, но проблема, что их не можем реализовать. Что делать? Не могу же я просто попросить ребят забивать. Они ведь этого тоже хотят, просто не могут. И сегодня не смогли», — цитирует тренера «РБ Спорт».
После поражения в восьмом туре РПЛ «желто-синие» остались с 11 очками. Команда занимает седьмое место в таблице. На ее счету по три победы и проигрыша, а также две игры вничью.
«Краснодар», одержав победу, увеличил актив до 18 очков и поднялся на вторую строчку РПЛ. На первом месте остается питерский «Зенит» (20 очков), а тройку лучших замыкает столичный «Локомотив» (18 очков, как у «Краснодара»).
Ранее главный тренер «Ростова» остался недоволен даже после победы над «Факелом» со счетом 4:1