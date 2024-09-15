«Хотят забивать, но не могут»: Карпин назвал причину поражения «Ростова» в Краснодаре

— Почему не смогли забить? Хорошо, что моменты есть, но проблема, что их не можем реализовать. Что делать? Не могу же я просто попросить ребят забивать. Они ведь этого тоже хотят, просто не могут. И сегодня не смогли», — цитирует тренера «РБ Спорт».