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Posted 15 сентября, 06:14

Published 15 сентября, 06:14

Modified 15 сентября, 06:16

Updated 15 сентября, 06:16

Карпин назвал причину позорного поражения «Ростова» соперникам из «Краснодара»

«Хотят забивать, но не могут»: Карпин назвал причину поражения «Ростова» в Краснодаре

15 сентября 2024, 06:14
Фото: ФК «Ростов». https://t.me/fcrostov_official
Карпин назвал причину позорного поражения «Ростова» соперникам из «Краснодара»

Карпин назвал причину позорного поражения «Ростова» соперникам из «Краснодара»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин объяснил, почему его подопечные позорно проиграли соперникам из соседнего региона, об этом наставник «желто-синих» рассказал в ходе пресс-конференции.

Выездной матч в рамках Премьер-Лиги России состоялся в Краснодаре 14 сентября. Поддержать футболистов приехали сотни болельщиков, включая главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. Однако это не помогло команде привезти победу. Ростовчане уехали с позорным счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Во время пресс-конференции главный тренер проигравшей команды заявил, что причина поражения — две штрафных зоны.

— В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим, — высказался Валерий Карпин.

Также Карпин отметил, что погода во время игры стояла комфортная, не было ни жары, ни духоты.

— Почему не смогли забить? Хорошо, что моменты есть, но проблема, что их не можем реализовать. Что делать? Не могу же я просто попросить ребят забивать. Они ведь этого тоже хотят, просто не могут. И сегодня не смогли», — цитирует тренера «РБ Спорт».

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После поражения в восьмом туре РПЛ «желто-синие» остались с 11 очками. Команда занимает седьмое место в таблице. На ее счету по три победы и проигрыша, а также две игры вничью.

«Краснодар», одержав победу, увеличил актив до 18 очков и поднялся на вторую строчку РПЛ. На первом месте остается питерский «Зенит» (20 очков), а тройку лучших замыкает столичный «Локомотив» (18 очков, как у «Краснодара»).

Ранее главный тренер «Ростова» остался недоволен даже после победы над «Факелом» со счетом 4:1

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#Евгения Волкова#Спорт#Россия#Футбол#Валерий Карпин#Краснодар#Премьер-Лига#Штрафные зоны
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