Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома

Издание сообщает, что ландшафтный пожар. полыхающий на левом берегу реки Дон, перебросился на жилые дома. По информации СМИ, жители СНТ «Задонье» и «Южтехмонтаж» и еще нескольких садоводческих товариществ пытались потушить пожар своими силами. Люди сообщают, что у трассы на Ольгинской днем загорелся камыш, а штормовой ветер разогнал огонь дальше.