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Posted 15 сентября, 15:28

Published 15 сентября, 15:28

Modified 15 сентября, 15:40

Updated 15 сентября, 15:40

Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома

Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома

15 сентября 2024, 15:28
Фото: rostovgazeta.ru
Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома
Сюжет
Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону подобрался к жилым домам, «пишет АиФ-Ростов».

Издание сообщает, что ландшафтный пожар. полыхающий на левом берегу реки Дон, перебросился на жилые дома. По информации СМИ, жители СНТ «Задонье» и «Южтехмонтаж» и еще нескольких садоводческих товариществ пытались потушить пожар своими силами. Люди сообщают, что у трассы на Ольгинской днем загорелся камыш, а штормовой ветер разогнал огонь дальше.

Видео: rostovgazeta.ru. Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома
«Красный Аксай» заволокло дымом из-за пожара на левом берегу Ростова
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Напомним, ландшафтный пожар в районе Аксайского моста перекинулся на левый берег Ростова. Все районы города заволокло густым черным дымом, а в окна домов стал залетать пепел.

По информации МЧС, на левом берегу Ростова горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано 5 единиц техники и 20 человек. Всего в области полыхает около 60 пожаров.

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