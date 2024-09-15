Ландшафтный пожар на левом берегу в Ростове перебросился на дома

Posted 15 сентября, 15:28
Published 15 сентября, 15:28
Modified 15 сентября, 15:40
Updated 15 сентября, 15:40
Издание сообщает, что ландшафтный пожар. полыхающий на левом берегу реки Дон, перебросился на жилые дома. По информации СМИ, жители СНТ «Задонье» и «Южтехмонтаж» и еще нескольких садоводческих товариществ пытались потушить пожар своими силами. Люди сообщают, что у трассы на Ольгинской днем загорелся камыш, а штормовой ветер разогнал огонь дальше.
Напомним, ландшафтный пожар в районе Аксайского моста перекинулся на левый берег Ростова. Все районы города заволокло густым черным дымом, а в окна домов стал залетать пепел.
По информации МЧС, на левом берегу Ростова горит камыш на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано 5 единиц техники и 20 человек. Всего в области полыхает около 60 пожаров.