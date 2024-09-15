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Posted 15 сентября, 09:25

Published 15 сентября, 09:25

Modified 15 сентября, 10:10

Updated 15 сентября, 10:10

Массовое ДТП с автобусом произошло под Аксаем из-за ландшафтного пожара

Массовое ДТП с автобусом произошло под Ростовом из-за ландшафтного пожара

15 сентября 2024, 09:25
Фото: для иллюстрации. 1MI
Массовое ДТП с автобусом произошло под Аксаем из-за ландшафтного пожара
В Ростовской области из-за ландшафтного пожара в Аксайском районе и сильного задымления дороги произошло массовое ДТП с участием двухэтажного автобуса, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 15 сентября в Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Недалеко от трассы полыхает сухая трава. На кадрах видно, что дым от пожара создал практически нулевую видимость на дороге. Из-за этого автомобилисты не смогли рассчитать безопасное расстояние, что и стало причиной массового ДТП.

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Видео: 1MI. В Ростовской области произошло массовое ДТП из-за задымления дороги

По утверждению очевидцев, столкнулись несколько легковых автомобилей, грузовик и двухэтажный автобус. О пострадавших и подробностях инцидента на данный момент ничего не известно. Со слов очевидцев, на месте заметили скорую помощь.

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