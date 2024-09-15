Массовое ДТП с автобусом произошло под Ростовом из-за ландшафтного пожара

Posted 15 сентября, 09:25
Published 15 сентября, 09:25
Modified 15 сентября, 10:10
Updated 15 сентября, 10:10
Днем 15 сентября в Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Недалеко от трассы полыхает сухая трава. На кадрах видно, что дым от пожара создал практически нулевую видимость на дороге. Из-за этого автомобилисты не смогли рассчитать безопасное расстояние, что и стало причиной массового ДТП.
По утверждению очевидцев, столкнулись несколько легковых автомобилей, грузовик и двухэтажный автобус. О пострадавших и подробностях инцидента на данный момент ничего не известно. Со слов очевидцев, на месте заметили скорую помощь.
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