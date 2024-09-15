Массовое ДТП с автобусом произошло под Ростовом из-за ландшафтного пожара

Днем 15 сентября в Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Недалеко от трассы полыхает сухая трава. На кадрах видно, что дым от пожара создал практически нулевую видимость на дороге. Из-за этого автомобилисты не смогли рассчитать безопасное расстояние, что и стало причиной массового ДТП.