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Posted 15 сентября, 06:41

Published 15 сентября, 06:41

Modified 15 сентября, 06:43

Updated 15 сентября, 06:43

Валерий Крапин отказался комментировать судейство в РПЛ, испугавшись дисквалификации

«Меня пожизненно дисквалифицируют за это»: Карпин не стал обсуждать судейство в РПЛ

15 сентября 2024, 06:41
Фото: ФК «Ростов». t.me/fcrostov_official
Валерий Крапин отказался комментировать судейство в РПЛ, испугавшись дисквалификации

Карпин отказался комментировать судейство в РПЛ, испугавшись дисквалификации

Наставник ФК «Ростов» сдержался в высказываниях о судействе в РПЛ. В ходе пресс-конференции после матча с «Краснодаром» Валерий Карпин заявил, что за его комментарии могут пожизненно дисквалифицировать, поэтому он обещал рассказать все после выхода на пенсию.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» поделился впечатлениями после позорного поражения в матче с «Краснодаром» в ходе пресс-конференции. Он признался, что донские спортсмены в нынешнем составе не могут забивать голы, а основные проблемы у них со штрафными зонами. Однако когда речь зашла о судействе, Карпин воздержался от комментариев.

— Мне очень хочется говорить про судейство, честно. Но если я скажу 50% того, что я думаю про судейство — и сегодняшнее тоже, — меня пожизненно точно дисквалифицируют, — признался наставник «желто-синих». — Но я обещаю вам лет через пять, когда я выйду на пенсию, то расскажу все про них, вообще все. Сейчас я просто не могу говорить.
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Встреча, закончившаяся проигрышем «Ростова», состоялась на кубанском поле. «Быки» одержали победу, забив два мяча в ворота донских гостей.

Валерий Карпин не раз показывал недовольство судейством, на эмоциях выбегая разбираться на поле. За покидание пределов технической зоны скандального тренера штрафовали едва ли не после каждого матча. По итогам сезона-2023/24 он нарушил таким образом дисциплину 15 раз. За каждый из них наставнику назначали штраф в размере 30 тысяч рублей. Отдельно Карпину оштрафовали еще на 200 тысяч рублей — после его резких высказыванием в адрес арбитров после поражения в игре с ЦСКА.

Ранее Валерий Карпин высказал недовольство об организации матча с «Зенитом», которому «желто-синие» разгромно проиграли со счетом 5:0.

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