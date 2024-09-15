«Меня пожизненно дисквалифицируют за это»: Карпин не стал обсуждать судейство в РПЛ

Валерий Карпин не раз показывал недовольство судейством, на эмоциях выбегая разбираться на поле. За покидание пределов технической зоны скандального тренера штрафовали едва ли не после каждого матча. По итогам сезона-2023/24 он нарушил таким образом дисциплину 15 раз. За каждый из них наставнику назначали штраф в размере 30 тысяч рублей. Отдельно Карпину оштрафовали еще на 200 тысяч рублей — после его резких высказыванием в адрес арбитров после поражения в игре с ЦСКА.