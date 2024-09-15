Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

Posted 15 сентября, 06:31
Published 15 сентября, 06:31
Modified 15 сентября, 06:33
Updated 15 сентября, 06:33
По информации Минобороны России, в ночь на 15 сентября ВСУ запустили беспилотники самолетного типа сразу по нескольким регионам страны. В том числе — в сторону Ростовской области.
К счастью, система противовоздушной обороны отработала по целям, уничтожив их. Всего удалось сбить 29 дронов, в числе которых 15 — только над Брянской областью. Еще пять перехватили над Курской областью, четыре — над Смоленской и два — над Орловской. В Ростовской, Калужской и Белгородской областях ракеты ПВО уничтожили по одному БПЛА.
Ранее о сбитом дроне сообщал губернатор Ростовской области. Он заявил, что инцидент не привел к каким-либо повреждениям на земле. Пострадавших в результате ЧП тоже нет.
По словам главы региона, около 23:00 ПВО отработала в западной части Ростовской области. Однако местные жители (Таганрог, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы) не сообщали о громких звуках в тот вечер.
В комментариях некоторые предположили, что настолько привыкли ко взрывам в воздухе, что перестали обращать на них внимание. А вот в Ростове услышали «взрывы» — правда, источником звука оказался салют.
— Явно это не что-то опасное (прим. — звуки салюта), а этот «праздник» уже недели две по вечерам продолжается, — жалуются ростовчане.
Очевидно, запрет на запуск пиротехники в Ростовской области игнорируют так же, как и на проведение массовых мероприятий. Накануне Дня города выставку трофеев с СВО посетили тысячи человек.