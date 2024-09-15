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Posted 15 сентября, 06:31

Published 15 сентября, 06:31

Modified 15 сентября, 06:33

Updated 15 сентября, 06:33

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

15 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область, которую удалось отразить силами ПВО, информация об этом размещена в telegram-канале ведомства.

По информации Минобороны России, в ночь на 15 сентября ВСУ запустили беспилотники самолетного типа сразу по нескольким регионам страны. В том числе — в сторону Ростовской области.

К счастью, система противовоздушной обороны отработала по целям, уничтожив их. Всего удалось сбить 29 дронов, в числе которых 15 — только над Брянской областью. Еще пять перехватили над Курской областью, четыре — над Смоленской и два — над Орловской. В Ростовской, Калужской и Белгородской областях ракеты ПВО уничтожили по одному БПЛА.

Ранее о сбитом дроне сообщал губернатор Ростовской области. Он заявил, что инцидент не привел к каким-либо повреждениям на земле. Пострадавших в результате ЧП тоже нет.

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По словам главы региона, около 23:00 ПВО отработала в западной части Ростовской области. Однако местные жители (Таганрог, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы) не сообщали о громких звуках в тот вечер.

В комментариях некоторые предположили, что настолько привыкли ко взрывам в воздухе, что перестали обращать на них внимание. А вот в Ростове услышали «взрывы» — правда, источником звука оказался салют.

— Явно это не что-то опасное (прим. — звуки салюта), а этот «праздник» уже недели две по вечерам продолжается, — жалуются ростовчане.

Очевидно, запрет на запуск пиротехники в Ростовской области игнорируют так же, как и на проведение массовых мероприятий. Накануне Дня города выставку трофеев с СВО посетили тысячи человек.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#ПВО#ЧП#Взрывы#Минобороны#Террористическая атака#Дроны
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