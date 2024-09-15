Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область

К счастью, система противовоздушной обороны отработала по целям, уничтожив их. Всего удалось сбить 29 дронов, в числе которых 15 — только над Брянской областью. Еще пять перехватили над Курской областью, четыре — над Смоленской и два — над Орловской. В Ростовской, Калужской и Белгородской областях ракеты ПВО уничтожили по одному БПЛА.