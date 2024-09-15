Мощный магнитный шторм с новой силой накроет Ростовскую область

Posted 15 сентября, 07:29
Published 15 сентября, 07:29
Modified 15 сентября, 07:31
Updated 15 сентября, 07:31
После полудня 16 сентября по Земле ударит мощный участок фронта — возмущение магнитосферы Земли в первые за несколько месяцев повысится до уровня G3 — официальное обозначение сильной бури. Кp-индекс геомагнитной активности подскочит до семи единиц из девяти возможных.
Через несколько часов шторм немного стихнет — до шести единиц, или уровня G2 (средняя буря). На этом уровне магнитосфера Земли продержится до утра 17 сентября. Только после 06:00 показатель геомагнитной активности упадет до пяти (G1), а к вечеру — до трех.
Общая продолжительность шторма составит больше суток — порядка 30 часов. Магнитная буря будет настолько сильной, что зона полярных сияний расширится к югу страны. Не исключено, что на следующей неделе жители Ростовской области воочию увидят завораживающее оптическое явление.
Ранее RostovGazeta сообщала о сближении Луны и Сатурна.