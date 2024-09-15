Мощный магнитный шторм с новой силой накроет Ростовскую область

Через несколько часов шторм немного стихнет — до шести единиц, или уровня G2 (средняя буря). На этом уровне магнитосфера Земли продержится до утра 17 сентября. Только после 06:00 показатель геомагнитной активности упадет до пяти (G1), а к вечеру — до трех.