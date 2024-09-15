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Posted 15 сентября, 07:29

Published 15 сентября, 07:29

Modified 15 сентября, 07:31

Updated 15 сентября, 07:31

Мощный магнитный шторм с новой силой накроет Ростовскую область

Мощный магнитный шторм с новой силой накроет Ростовскую область

15 сентября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Мощный магнитный шторм с новой силой накроет Ростовскую область
После очередной вспышки на Солнце сильная и продолжительная магнитная буря снова накроет Ростовскую область, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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После полудня 16 сентября по Земле ударит мощный участок фронта — возмущение магнитосферы Земли в первые за несколько месяцев повысится до уровня G3 — официальное обозначение сильной бури. Кp-индекс геомагнитной активности подскочит до семи единиц из девяти возможных.

Через несколько часов шторм немного стихнет — до шести единиц, или уровня G2 (средняя буря). На этом уровне магнитосфера Земли продержится до утра 17 сентября. Только после 06:00 показатель геомагнитной активности упадет до пяти (G1), а к вечеру — до трех.

Общая продолжительность шторма составит больше суток — порядка 30 часов. Магнитная буря будет настолько сильной, что зона полярных сияний расширится к югу страны. Не исключено, что на следующей неделе жители Ростовской области воочию увидят завораживающее оптическое явление.

Ранее RostovGazeta сообщала о сближении Луны и Сатурна.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Солнце#Магнитная буря#Геомагнитная активность#Зона полярных сияний#Оптическое явление
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