Огонь столбом вдоль дороги: появились страшные кадры пожара на Левобережной в Ростове

Posted 15 сентября, 17:13
Published 15 сентября, 17:13
Modified 15 сентября, 17:15
Updated 15 сентября, 17:15
На протяжении нескольких часов в Ростове горит сухая трава на левом берегу Дона. На видео заметно, что огонь охватил огромную территорию и поднимается на десятки метров вверх. Дым большой тучей нависает над очагом возгорания.
Пламя видно за десятки километров. Шквалистый ветер гонит гарь и пепел в Ростов-на-Дону. Водители жалуются на слабую видимость на дорогах, а жители на то, что на улице стало тяжело дышать.
До этого губернатор Василий Голубев сообщил о сложной ситуации с пожарами в ряде районов Ростовской области. За день в регионе возникло более 50 очагов возгорания.