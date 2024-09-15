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Posted 15 сентября, 17:13

Published 15 сентября, 17:13

Modified 15 сентября, 17:15

Updated 15 сентября, 17:15

Появились свежие кадры разгоревшегося пожара на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Огонь столбом вдоль дороги: появились страшные кадры пожара на Левобережной в Ростове

15 сентября 2024, 17:13
Фото: rostovgazeta.ru
Появились свежие кадры разгоревшегося пожара на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Огонь встал столбом вдоль дороги на Левобережной в Ростове

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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
В Ростове-на-Дону увеличивается площадь пожара на Левом берегу. Огонь высокой стеной растянулся на сотни метров, видео с места событий прикрепляет телеграм-канал «Ростов Главный».

На протяжении нескольких часов в Ростове горит сухая трава на левом берегу Дона. На видео заметно, что огонь охватил огромную территорию и поднимается на десятки метров вверх. Дым большой тучей нависает над очагом возгорания.

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Видео: rostovgazeta.ru. Появились свежие кадры разгоревшегося пожара на Левом берегу в Ростове-на-Дону

Пламя видно за десятки километров. Шквалистый ветер гонит гарь и пепел в Ростов-на-Дону. Водители жалуются на слабую видимость на дорогах, а жители на то, что на улице стало тяжело дышать.

До этого губернатор Василий Голубев сообщил о сложной ситуации с пожарами в ряде районов Ростовской области. За день в регионе возникло более 50 очагов возгорания.

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