Под Ростовом ландшафтный пожар перебросился на 15 домов

Posted 15 сентября, 16:58
Published 15 сентября, 16:58
Modified 15 сентября, 17:00
Updated 15 сентября, 17:00
В садовом товариществе «Задонье» Аксайского района Ростовской области сложилась сложная пожарная обстановка. На территории жилой зоны горит 15 домов. Общая площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров.
На месте происшествия работают более 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Пожарные пытаются локализовать пламя и не дать ему продвинуться дальше. Однако ситуация осложняется порывистым ветром, который способствует распространению огня.
Напомним, что всего на территории Ростовской области 15 сентября зафиксировано около 60 возгораний. Все они появились в один день.
До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что послужило причиной возникновения пожаров.