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Posted 15 сентября, 16:58

Published 15 сентября, 16:58

Modified 15 сентября, 17:00

Updated 15 сентября, 17:00

В Ростовской области полыхают 15 жилых домов

Под Ростовом ландшафтный пожар перебросился на 15 домов

15 сентября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области полыхают 15 жилых домов
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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
В Аксайском районе продолжает полыхать страшный пожар. Из-за штормового ветра огонь перекинулся на 15 строений, сообщает региональное МЧС России.

В садовом товариществе «Задонье» Аксайского района Ростовской области сложилась сложная пожарная обстановка. На территории жилой зоны горит 15 домов. Общая площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров.

На месте происшествия работают более 50 спасателей и 16 единиц спецтехники. Пожарные пытаются локализовать пламя и не дать ему продвинуться дальше. Однако ситуация осложняется порывистым ветром, который способствует распространению огня.

В Аксае полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома
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Напомним, что всего на территории Ростовской области 15 сентября зафиксировано около 60 возгораний. Все они появились в один день.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что послужило причиной возникновения пожаров.

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