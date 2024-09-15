Последнее в году затмение Луны увидят жители Ростовской области 18 сентября

Posted 15 сентября, 07:38
Published 15 сентября, 07:38
Modified 15 сентября, 07:40
Updated 15 сентября, 07:40
Всего в 2024 году проходит четыре затмения: два солнечных и два лунных. Однако увидеть жителям южной части России удастся только одно — частное лунное затмение 18 сентября. Дело в том, что солнечные затмения (одно было 8 апреля, второе ожидается 2 октября) видно только с западного полушария Земли. А полутеневое лунное затмение, которое состоялось 25 марта, — наблюдали в Западной Европе, Австралии, Африки, Америке и Северо-Восточной Азии.
Затмение спутника будет длиться больше четырех часов — с 03:31 до 07:47 по московскому времени, в том числе один час — теневое (с 05:13 до 06:15). Наибольшую фазу частного затмения можно наблюдать в 05:44. В это время земная тень накроет 0,09 диаметра Луны.
Астрономическое явление совпадает с полнолунием и с приближением спутника к планете. Луна будет казаться больше и ярче, чем в обычные полнолуния из-за того, что окажется близко к Земле. Такое явление принято называть суперлунием.