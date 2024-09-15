Последнее в году затмение Луны увидят жители Ростовской области 18 сентября

Всего в 2024 году проходит четыре затмения: два солнечных и два лунных. Однако увидеть жителям южной части России удастся только одно — частное лунное затмение 18 сентября. Дело в том, что солнечные затмения (одно было 8 апреля, второе ожидается 2 октября) видно только с западного полушария Земли. А полутеневое лунное затмение, которое состоялось 25 марта, — наблюдали в Западной Европе, Австралии, Африки, Америке и Северо-Восточной Азии.