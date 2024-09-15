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Posted 15 сентября, 08:33

Published 15 сентября, 08:33

Modified 15 сентября, 08:35

Updated 15 сентября, 08:35

В Ростове-на-Дону ожидается похолодание и усиление ветра

Резкое похолодание и ветер накроют Ростов-на-Дону

15 сентября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону ожидается похолодание и усиление ветра
Со следующей неделе погода в Ростове-на-Дону начнет постепенно ухудшаться. Синоптики прогнозируют спад температуры и усиление ветра, следует из прогноза синоптиков.

15 сентября в Ростов-на-Дону придет порывистый ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Сам день будет солнечный без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +15 до +28 градусов.

В понедельник, 16 сентября, утром ожидается всего +17 градусов, днем — +27 градусов, а ночью +18 градусов. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Дожди не предвидятся.

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Во вторник, 17 сентября, очень сильный ветер принесет тучи. В течение дня будет пасмурно, но без осадков. Температурный диапазон составит от +17 до +25 градусов.

Напомним, что во время усиления ветра необходимо быть внимательнее во время прогулок на улице. Не стоит находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и аварийными зданиями.

Ранее метеорологи рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области.

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