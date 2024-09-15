Резкое похолодание и ветер накроют Ростов-на-Дону

Posted 15 сентября, 08:33
Published 15 сентября, 08:33
Modified 15 сентября, 08:35
Updated 15 сентября, 08:35
15 сентября в Ростов-на-Дону придет порывистый ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Сам день будет солнечный без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +15 до +28 градусов.
В понедельник, 16 сентября, утром ожидается всего +17 градусов, днем — +27 градусов, а ночью +18 градусов. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Дожди не предвидятся.
Во вторник, 17 сентября, очень сильный ветер принесет тучи. В течение дня будет пасмурно, но без осадков. Температурный диапазон составит от +17 до +25 градусов.
Напомним, что во время усиления ветра необходимо быть внимательнее во время прогулок на улице. Не стоит находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и аварийными зданиями.
Ранее метеорологи рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области.