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Posted 15 сентября, 15:06

Published 15 сентября, 15:06

Modified 15 сентября, 15:09

Updated 15 сентября, 15:09

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом

15 сентября 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
Районы Ростова-на-Дону накрыл густой дым, который дошел уже до Сельмаша и Западного, сообщают корреспонденты RostovGazeta.

В Ростове на левом берегу Дона полыхает сухая трава. Сначала ландшафтный пожар начался в районе Аксайского моста, а потом из-за сильного ветра стал подходить все ближе к городу. Из-за большой площади возгорания всю донскую столицу заволокло дымом.

Густой дым перекрыл солнце и создал нулевую видимость на дорогах, а пепел засыпал улицы и начал залетать в дома. В Ростове стоит сильный запах гари. Дым режет глаза и проникает в легкие.

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Ранее в МЧС сообщили, что в Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров. Огонь охватил дома, хозпостройки, склады и поля.

До этого полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома в Аксае.

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