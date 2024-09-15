Ростов-на-Дону заволокло едким дымом

Posted 15 сентября, 15:06
Published 15 сентября, 15:06
Modified 15 сентября, 15:09
Updated 15 сентября, 15:09
В Ростове на левом берегу Дона полыхает сухая трава. Сначала ландшафтный пожар начался в районе Аксайского моста, а потом из-за сильного ветра стал подходить все ближе к городу. Из-за большой площади возгорания всю донскую столицу заволокло дымом.
Густой дым перекрыл солнце и создал нулевую видимость на дорогах, а пепел засыпал улицы и начал залетать в дома. В Ростове стоит сильный запах гари. Дым режет глаза и проникает в легкие.
Ранее в МЧС сообщили, что в Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров. Огонь охватил дома, хозпостройки, склады и поля.
До этого полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома в Аксае.