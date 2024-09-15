Ростов-на-Дону заволокло едким дымом

В Ростове на левом берегу Дона полыхает сухая трава. Сначала ландшафтный пожар начался в районе Аксайского моста, а потом из-за сильного ветра стал подходить все ближе к городу. Из-за большой площади возгорания всю донскую столицу заволокло дымом.