Ростов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае

Posted 15 сентября, 13:34
Published 15 сентября, 13:34
Modified 15 сентября, 13:40
Updated 15 сентября, 13:40
ЧП случилось днем 15 сентября на одном из складов со строительными материалами. Пламя в считанные минуты охватило сотни квадратных метров. Очевидцы вызвали пожарных. К их прибытию полыхало более тысячи «квадратов».
Ветер разгонял пламя дальше. Вскоре в огне оказались жилые дома, расположенные поблизости.
Как сообщает МЧС России, на месте работает порядке сотни огнеборцев на четырех десятках спецтехники.
Запах гари давно дошел до донской столицы. Город буквально окутан черным едким дымом.
Кроме того, в дыму оказалась и трасса под Ростовом. Из-за плохой видимости водитель фуры устроил смертельную аварию. В ДТП с легковушкой и «Газелью» погибла 53-летняя женщина, пассажирка Renault Logan.