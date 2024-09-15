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Posted 15 сентября, 13:34

Published 15 сентября, 13:34

Modified 15 сентября, 13:40

Updated 15 сентября, 13:40

Ростов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае

Ростов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае

15 сентября 2024, 13:34
Ростов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае
Пепел от огромного ландшафтного пожара в Аксае накрыл ближайшие населенные пункты, в том числе Ростов. Кадры упавших хлопьев пепла горожане поделились с RostovGazeta.

ЧП случилось днем 15 сентября на одном из складов со строительными материалами. Пламя в считанные минуты охватило сотни квадратных метров. Очевидцы вызвали пожарных. К их прибытию полыхало более тысячи «квадратов».

Ветер разгонял пламя дальше. Вскоре в огне оказались жилые дома, расположенные поблизости.

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Как сообщает МЧС России, на месте работает порядке сотни огнеборцев на четырех десятках спецтехники.

Запах гари давно дошел до донской столицы. Город буквально окутан черным едким дымом.

Кроме того, в дыму оказалась и трасса под Ростовом. Из-за плохой видимости водитель фуры устроил смертельную аварию. В ДТП с легковушкой и «Газелью» погибла 53-летняя женщина, пассажирка Renault Logan.

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