Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

Ветер в Ростовской области бушует больше недели. Во время дождя в некоторых районах скорость его порывов достигала 20-22 метров в секунду. По данным синоптиков, в ближайшие дни ветер станет потише. Если в понедельник, 16 сентября его скорость составит порядка девяти метров в секунду, то к середине недели (18 сентября) — уже шесть. К концу рабочей недели, 20 сентября, ожидается всего четыре метра в секунду.