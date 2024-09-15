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Posted 15 сентября, 05:35

Published 15 сентября, 05:35

Modified 15 сентября, 05:37

Updated 15 сентября, 05:37

Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

15 сентября 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области
Жителям Ростовской области рассказали, когда стихнет ветер в сентябре, прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Ветер в Ростовской области бушует больше недели. Во время дождя в некоторых районах скорость его порывов достигала 20-22 метров в секунду. По данным синоптиков, в ближайшие дни ветер станет потише. Если в понедельник, 16 сентября его скорость составит порядка девяти метров в секунду, то к середине недели (18 сентября) — уже шесть. К концу рабочей недели, 20 сентября, ожидается всего четыре метра в секунду.

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Наименее ветренная погода ожидается на севере региона. В Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и соседними с ними районами сила ветра не превысит шести метров в секунду в начале недели, а к концу снизится до трех. В ночь на 20 и 21 сентября ветер там стихнет до двух метров в секунду.

Температура воздуха на грядущей недели составит около +22…+28 градусов днем и примерно +9…+18 — ночью. В некоторых районах похолодает до +6.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Прогноз погоды#Ветер#Гидрометцентр#Синоптики#Температура воздуха
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