Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted 15 сентября, 05:35
Published 15 сентября, 05:35
Modified 15 сентября, 05:37
Updated 15 сентября, 05:37
Ветер в Ростовской области бушует больше недели. Во время дождя в некоторых районах скорость его порывов достигала 20-22 метров в секунду. По данным синоптиков, в ближайшие дни ветер станет потише. Если в понедельник, 16 сентября его скорость составит порядка девяти метров в секунду, то к середине недели (18 сентября) — уже шесть. К концу рабочей недели, 20 сентября, ожидается всего четыре метра в секунду.
Наименее ветренная погода ожидается на севере региона. В Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и соседними с ними районами сила ветра не превысит шести метров в секунду в начале недели, а к концу снизится до трех. В ночь на 20 и 21 сентября ветер там стихнет до двух метров в секунду.
Температура воздуха на грядущей недели составит около +22…+28 градусов днем и примерно +9…+18 — ночью. В некоторых районах похолодает до +6.