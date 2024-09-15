Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу

В частности, специалисты рекомендуют не выходить на улицу, особенно тем, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями. Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Следует помнить о соблюдении безопасной дистанции на дороге.