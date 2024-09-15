Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу

Posted 15 сентября, 15:49
Published 15 сентября, 15:49
Modified 15 сентября, 15:51
Updated 15 сентября, 15:51
15 сентября на левом берегу Дона в Ростове вспыхнул пожар, огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Полыхают огромные площади сухой травы. Из-за пожара Ростов накрыло густым дымом. В связи с этим спасатели назвали ряд правил, которые следует соблюдать в подобных условиях.
В частности, специалисты рекомендуют не выходить на улицу, особенно тем, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями. Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Следует помнить о соблюдении безопасной дистанции на дороге.
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