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Posted 15 сентября, 15:49

Published 15 сентября, 15:49

Modified 15 сентября, 15:51

Updated 15 сентября, 15:51

В ГО и ЧС Ростова призвали жителей не выходить на улицу

Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу

15 сентября 2024, 15:49
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
В ГО и ЧС Ростова призвали жителей не выходить на улицу
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Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
В Ростове-на-Дону в связи с сильным пожаром сложилась неблагоприятная обстановка для здоровья местных жителей, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

15 сентября на левом берегу Дона в Ростове вспыхнул пожар, огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Полыхают огромные площади сухой травы. Из-за пожара Ростов накрыло густым дымом. В связи с этим спасатели назвали ряд правил, которые следует соблюдать в подобных условиях.

В частности, специалисты рекомендуют не выходить на улицу, особенно тем, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями. Водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Следует помнить о соблюдении безопасной дистанции на дороге.

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