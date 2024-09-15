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Posted 15 сентября, 14:29

Published 15 сентября, 14:29

Modified 15 сентября, 14:31

Updated 15 сентября, 14:31

Стало известно, что происходит сейчас на Левобережной, где полыхает пожар

Стало известно, что происходит сейчас на Левобережной, где полыхает пожар

15 сентября 2024, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, что происходит сейчас на Левобережной, где полыхает пожар
Сюжет
Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
Густой чёрный дым окутал Левобережье Ростова, кадрами с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Мощное возгорание охватило Левобережье в Ростове. Ландшафтный пожар охватил большую территорию. Сейчас его тушат десятки спасателей и спецтехника.

Дым на Левобережье в Ростове 15 сентябряДым на Левобережье в Ростове 15 сентября
Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября
Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября
Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября
Фото: rostovgazeta.ru. Дым на Левобережье в Ростове 15 сентября

Шквалистый ветер разносит дым от пожара на несколько километров. Он уже окутал дорогу на Левобережной улице. Там ограничили движение машин в целях безопасности. Водителей просят быть осторожнее и по возможности вообще отказаться от поездки.

Ситуацию усугубляют и другие пожары, полыхающие в Ростовской области. С начала суток их зарегистрировано порядка 60 штук. Подробнее о сегодняшних возгораниях RostovGazeta рассказывает в специальном сюжете.

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