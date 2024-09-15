Стало известно, что происходит сейчас на Левобережной, где полыхает пожар

Posted 15 сентября, 14:29
Published 15 сентября, 14:29
Modified 15 сентября, 14:31
Updated 15 сентября, 14:31
Мощное возгорание охватило Левобережье в Ростове. Ландшафтный пожар охватил большую территорию. Сейчас его тушат десятки спасателей и спецтехника.
Шквалистый ветер разносит дым от пожара на несколько километров. Он уже окутал дорогу на Левобережной улице. Там ограничили движение машин в целях безопасности. Водителей просят быть осторожнее и по возможности вообще отказаться от поездки.
Ситуацию усугубляют и другие пожары, полыхающие в Ростовской области. С начала суток их зарегистрировано порядка 60 штук. Подробнее о сегодняшних возгораниях RostovGazeta рассказывает в специальном сюжете.