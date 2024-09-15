Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо

Из данных Ростовстата на 9 сентября следует, что самая низкая средняя цена на говядину была зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя стоимость за килограмм говядины составила 600 рублей без трех копеек. В Таганроге мясо подорожало в среднем до 600,56 рубля.