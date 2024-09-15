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Posted 15 сентября, 13:15

Published 15 сентября, 13:15

Modified 15 сентября, 13:15

Updated 15 сентября, 13:15

Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо

15 сентября 2024, 13:15
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области

Таганрог стал лидером по стоимости говядины, свинины и курятины

Ростовстат опубликовал данные о средних ценах на ряд товаров и услуг в Ростовской области. RostovGazeta выяснила, в каких городах Ростовской области мясо оказалось дешевле.

Из данных Ростовстата на 9 сентября следует, что самая низкая средняя цена на говядину была зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя стоимость за килограмм говядины составила 600 рублей без трех копеек. В Таганроге мясо подорожало в среднем до 600,56 рубля.

Низкие цены на свинину оказались в Ростове-на-Дону — 350,75 рубля за килограмм. А вот дороже всего она обойдется в Таганроге — 400 рублей и 11 копеек.

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Самая низкая стоимость баранины отмечается в Миллерово — 661,18 рубля. В Ростове-на-Дону средняя стоимость достигает 747,18 рубля, а самая высокая средняя цена наблюдается в Шахтах — 775,10 рубля за килограмм.

Низкая средняя цена на мясо кур зафиксирована в Миллерово — 185,39 рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге отмечается самая высокая средняя стоимость — 201,82 и 204,99 рубля соответственно.

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