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Posted 15 сентября, 20:06

Published 15 сентября, 20:06

Modified 15 сентября, 20:08

Updated 15 сентября, 20:08

Пожар на левом берегу Ростова не удалось потушить до ночи

Страшное зарево на горизонте: пожар на левом берегу Ростова не потушили до ночи

15 сентября 2024, 20:06
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар на левом берегу Ростова не удалось потушить до ночи

Пожар на левом берегу Ростова не удалось потушить до ночи

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Пожары в Ростовской области 15 сентября: онлайн-репортаж
В распоряжении RostovGazeta появились новые снимки крупного пожара на левом берегу реки Дон в Ростове, который полыхает почти несколько часов. Судя по кадрам, площадь ЧП все еще составляет сотни квадратных метров.

Фотографиями поделились ростовчане, проживающие в ЖК «Красный Аксай» (между Нахичеванью и Александровкой). На снимках видно вдалеке оранжево-красную стену огня.

Пожар в районе Аксайского моста начался днем 15 сентября. Из-за сильного ветра пламя распространилось на сотни квадратных метров. На место направили десятки спасателей на 16 спецмашин. Несмотря на тысячи литров воды, которой заливали пожар, пламя охватило жилые дома, которые находились поблизости в хуторе Задонье.

Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров
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Кроме того, огонь охватил и левый берег Дона, площадь горящего камыша составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

К 20.00 стало известно, что огонь повредил порядка 15 строений, в том числе четыре частных дома.

Ростов при этом накрыло густым дымом и пеплом.

Всего в регионе за сутки произошли более полусотни пожаров. Для их тушения задействовали свыше 300 автоцистерн, на вызовы направили порядка двух тысяч специалистов. Общая площадь ЧП составила 7,4 гектара — в том числе при пожарах в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.

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