Страшное зарево на горизонте: пожар на левом берегу Ростова не потушили до ночи

Всего в регионе за сутки произошли более полусотни пожаров. Для их тушения задействовали свыше 300 автоцистерн, на вызовы направили порядка двух тысяч специалистов. Общая площадь ЧП составила 7,4 гектара — в том числе при пожарах в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.