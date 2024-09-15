Свыше 2000 спасателей тушат пожары в Ростовской области 15 сентября

Posted 15 сентября, 15:40
Published 15 сентября, 15:40
Modified 15 сентября, 15:42
Updated 15 сентября, 15:42
Из-за сухой жаркой погоды в нескольких районах региона разгорелись крупные ландшафтные пожары. Огонь полыхает в Неклиновском, Каменском и Аксайском районах. Пламя охватило частные дома, склады и нежилые постройки.
— Ситуация непростая, борьбу с возгораниями осложняет сильный порывистый ветер, — отметил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Ранее стало известно, что в регионе одновременно произошли три десятка пожаров. Из-за ЧП в Аксае произошла авария, в которой погиб человек. Водитель фуры проезжал мимо дыма и потерял управление. Грузовик раздавил авто с людьми.
В течение 15 сентября зафиксировали свыше 50 пожаров в Ростовской области.
Ранее стало известно, что в регионе одновременно произошли три десятка пожаров. Из-за ЧП в Аксае произошла авария, в которой погиб человек. Водитель фуры проезжал мимо дыма и потерял управление. Грузовик раздавил авто с людьми.
В течение 15 сентября зафиксировали свыше 50 пожаров в Ростовской области.