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Posted 15 сентября, 15:40

Published 15 сентября, 15:40

Modified 15 сентября, 15:42

Updated 15 сентября, 15:42

Свыше 2000 спасателей 15 сентября тушат пожары в Ростовской области

Свыше 2000 спасателей тушат пожары в Ростовской области 15 сентября

15 сентября 2024, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru
Свыше 2000 спасателей 15 сентября тушат пожары в Ростовской области
Для тушения пожаров в Ростовской области направили более двух тысяч спасателей на 300 спецмашинах, сообщает ДПЧС региона.

Из-за сухой жаркой погоды в нескольких районах региона разгорелись крупные ландшафтные пожары. Огонь полыхает в Неклиновском, Каменском и Аксайском районах. Пламя охватило частные дома, склады и нежилые постройки.

— Ситуация непростая, борьбу с возгораниями осложняет сильный порывистый ветер, — отметил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Ранее стало известно, что в регионе одновременно произошли три десятка пожаров. Из-за ЧП в Аксае произошла авария, в которой погиб человек. Водитель фуры проезжал мимо дыма и потерял управление. Грузовик раздавил авто с людьми.

В течение 15 сентября зафиксировали свыше 50 пожаров в Ростовской области.

Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
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Ранее стало известно, что в регионе одновременно произошли три десятка пожаров. Из-за ЧП в Аксае произошла авария, в которой погиб человек. Водитель фуры проезжал мимо дыма и потерял управление. Грузовик раздавил авто с людьми.

В течение 15 сентября зафиксировали свыше 50 пожаров в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожары#Ландшафтные пожары#Спасатели#Чрезвычайная ситуация#ДПЧС
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