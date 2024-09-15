Туристов с круизного теплохода высадили в Ростове вместо Таганрога

Всего за эти пару недель пассажиры побывали в дюжине городов. Теплоход стартовал из Нижнего Новгорода, сделал остановку в Чебоксарах, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и Астрахани. Оттуда путешественники направили в Ленинградскую и Волгоградскую области, а после посетили несколько городов донского края: станицу Романовскую, Старочеркасскую и Таганрог. К утру 16 сентября пассажиры вернутся в донскую столицу, где сделали вынужденную остановку днем ранее.