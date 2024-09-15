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Posted 15 сентября, 19:46

Published 15 сентября, 19:46

Modified 15 сентября, 19:48

Updated 15 сентября, 19:48

Андрей Фатеев рассказал, почему круизный лайнер не смог причалить в Таганроге

Туристов с круизного теплохода высадили в Ростове вместо Таганрога

15 сентября 2024, 19:46
Фото: 1MI
Андрей Фатеев рассказал, почему круизный лайнер не смог причалить в Таганроге

Андрей Фатеев рассказал, почему круизный теплохода не смог причалить в Таганроге

Андрей Фатеев рассказал, почему теплоход не смог причалить к морскому вокзалу в Таганроге, о причинах глава городской администрации сообщил в своем telegram-канале.

Круизное судно должно было причалить к Таганрогу утром 15 сентября. Однако вместо приморского города пассажиры попали в Ростов-на-Дону. Как выяснилось, лайнер не смог подойти к морскому вокзалу Таганрога из-за резкого обмеления залива.

— В связи с погодными условиями, сильным ветром и отгонов воды теплоход «Кронштадт» пришвартовался в Ростове, — пояснил глава администрации Таганрога. — Несмотря на это, туристы воспользовались организованными трансферами для гостей в наш южный город.

Круиз называется «Большое Волго-Донское путешествие». Он начался 1 сентября и уже подходил к концу. После остановки 15 сентября в Таганроге оставался только Ростов на следующий день.

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Всего за эти пару недель пассажиры побывали в дюжине городов. Теплоход стартовал из Нижнего Новгорода, сделал остановку в Чебоксарах, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и Астрахани. Оттуда путешественники направили в Ленинградскую и Волгоградскую области, а после посетили несколько городов донского края: станицу Романовскую, Старочеркасскую и Таганрог. К утру 16 сентября пассажиры вернутся в донскую столицу, где сделали вынужденную остановку днем ранее.

Этот круиз — один из крупнейших в России. Стоимость билетов начинается от 116 тысяч рублей за место в каюте. Четырехпалубное судно рассчитано на две сотни пассажиров. На борту проводят дискотеки, устраивают различные мастер-классы и вечеринки, а также дают концерты классической музыки.

В начале сентября под Азовом столкнулись два теплохода. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

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