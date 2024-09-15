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Posted 15 сентября, 12:49

Published 15 сентября, 12:49

Modified 15 сентября, 12:51

Updated 15 сентября, 12:51

Под Ростовом-на-Дону полыхает свыше 1000 кв. метров домовладений

В Аксае полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома

15 сентября 2024, 12:49
Фото: rostovgazeta.ru
Под Ростовом-на-Дону полыхает свыше 1000 кв. метров домовладений
В Аксае огонь охватил склады со строительными материалами и перекинулся на частные дома. Площадь возгорания превышает одну тысячу квадратов, сообщает региональное МЧС России.

Днем 15 сентября в Аксае начался пожар на одном из складов, на котором хранили стройматериалы. Из-за сильного ветра огонь быстро перешел на близлежащие жилые дома. Сейчас площадь возгорания достигла примерно 1100 квадратных метров. Спасатели отмечают, что тушение осложнено высокой пожарной загрузкой конструкций.

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Сейчас на месте происшествия трудится около 100 огнеборцев и 38 единиц спецтехники. Информации о причинах пожара, пострадавших и деталях случившегося еще не поступало.

Добавим, что запах гари уже дошел до Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что в Аксайском районе дорожное движение на трассе М-4 «Дон» сильно парализовало из-за массового ДТП и дыма от пожара.

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