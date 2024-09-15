В Аксае полыхающий на складах со стройматериалами пожар перекинулся на дома

Posted 15 сентября, 12:49
Published 15 сентября, 12:49
Modified 15 сентября, 12:51
Updated 15 сентября, 12:51
Днем 15 сентября в Аксае начался пожар на одном из складов, на котором хранили стройматериалы. Из-за сильного ветра огонь быстро перешел на близлежащие жилые дома. Сейчас площадь возгорания достигла примерно 1100 квадратных метров. Спасатели отмечают, что тушение осложнено высокой пожарной загрузкой конструкций.
Сейчас на месте происшествия трудится около 100 огнеборцев и 38 единиц спецтехники. Информации о причинах пожара, пострадавших и деталях случившегося еще не поступало.
Добавим, что запах гари уже дошел до Ростова-на-Дону.
Ранее стало известно, что в Аксайском районе дорожное движение на трассе М-4 «Дон» сильно парализовало из-за массового ДТП и дыма от пожара.