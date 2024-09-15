В массовом ДТП из-за дыма на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек

Около 11 часов утра 15 сентября на дороге М-4 «Дон» в Аксайском районе произошла смертельная авария. 41-летний водитель грузовика MAN двигался по задымленной трассе, не успел среагировать и протаранил на легковушку Renault Logan, а затем и «Газель». От удара иномарку сплющило с двух сторон