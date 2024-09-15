В массовом ДТП из-за дыма на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек

Posted 15 сентября, 11:31
Published 15 сентября, 11:31
Modified 15 сентября, 11:33
Updated 15 сентября, 11:33
Около 11 часов утра 15 сентября на дороге М-4 «Дон» в Аксайском районе произошла смертельная авария. 41-летний водитель грузовика MAN двигался по задымленной трассе, не успел среагировать и протаранил на легковушку Renault Logan, а затем и «Газель». От удара иномарку сплющило с двух сторон
Столкновение привело к гибели пассажирки легковушки. Ей было 53 года. Другая пассажирка этого же авто получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Правоохранительные органы устанавливают все подробности случившегося.
Добавим, что недалеко от трассы полыхают два ландшафтных пожара. Сотрудники МЧС России рассказали, что один из них локализован на площади в 1000 квадратных метров, а второй поразил уже 100 квадратов.
До этого RostovGazeta писала о том, что движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара.