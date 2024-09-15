В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая

В Ростове-на-Дону на улице Еременко девушка-водитель влетела в поддоны с плиткой, которую прокладывают вдоль трамвайных путей. По всей видимости, стройматериалы не пострадали, а вот машину значительно помяло. Передняя часть авто сложилась пополам, а лобовое стекло треснуло.