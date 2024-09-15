В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая

Posted 15 сентября, 09:52
Published 15 сентября, 09:52
Modified 15 сентября, 09:54
Updated 15 сентября, 09:54
В Ростове-на-Дону на улице Еременко девушка-водитель влетела в поддоны с плиткой, которую прокладывают вдоль трамвайных путей. По всей видимости, стройматериалы не пострадали, а вот машину значительно помяло. Передняя часть авто сложилась пополам, а лобовое стекло треснуло.
В зоне ДТП дорога идет прямо и не имеет никаких резких поворотов. Очевидцы недоумевают, как женщина попала в аварию.
Добавим, что автор ролика утверждает, что водитель цела и невредима.
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