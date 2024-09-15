rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 09:52

Published 15 сентября, 09:52

Modified 15 сентября, 09:54

Updated 15 сентября, 09:54

В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая

В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая

15 сентября 2024, 09:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая
На Левенцовке в Ростове-на-Дону женщина-водитель врезалась в стройматериалы, которые использовали для прокладки трамвайных путей, видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

В Ростове-на-Дону на улице Еременко девушка-водитель влетела в поддоны с плиткой, которую прокладывают вдоль трамвайных путей. По всей видимости, стройматериалы не пострадали, а вот машину значительно помяло. Передняя часть авто сложилась пополам, а лобовое стекло треснуло.

Водитель Audi спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону водитель протаранил стройку путей для скоростного трамвая

В зоне ДТП дорога идет прямо и не имеет никаких резких поворотов. Очевидцы недоумевают, как женщина попала в аварию.

Добавим, что автор ролика утверждает, что водитель цела и невредима.

Читайте также о том, как четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области.

Читайте также:
Спасателям под Ростовом пришлось разрезать КамАЗ, чтобы достать погибшего водителяВ центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных местЧетыре пассажира пострадали в ДТП с такси в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Водители#Стройка#Трамвайные пути#Происшествия#Трамвайные линии
Подпишитесь
Популярное