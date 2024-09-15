В Ростове задержали украинского террориста, готовившего взрыв на День города

Во время допроса мужчина признался, что с ним общались не только на украинском языке, но и на английском. По данным силовых структур, Ловиатор сначала проходил курсы с инструкторами из НАТО — его обучили минно-взрывному делу, ориентации на местности, маскировке и другим полезным для диверсий навыкам. Затем он прибыл в донскую столицу, где снимал квартиру.