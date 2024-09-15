В Ростове задержали украинского террориста, готовившего взрыв на День города

Posted 15 сентября, 20:45
Published 15 сентября, 20:45
Modified 15 сентября, 20:47
Updated 15 сентября, 20:47
По информации СМИ, боевик был хорошо обучен, он прибыл в Россию, чтобы взрывать поезда и электростанции. Мужчина, предположительно, работал по заданию СБУ (прим. — служба безопасности Украины) и ГУР.
Задержанный является гражданином страны СНГ. Однако в Украине он жил с молодости, там же отсидел 10 лет за убийство. Силовики предполагают, что именно в тюрьме Ловиатора могли завербовать.
Во время допроса мужчина признался, что с ним общались не только на украинском языке, но и на английском. По данным силовых структур, Ловиатор сначала проходил курсы с инструкторами из НАТО — его обучили минно-взрывному делу, ориентации на местности, маскировке и другим полезным для диверсий навыкам. Затем он прибыл в донскую столицу, где снимал квартиру.
На балконе у обвиняемого нашли запчасти и вещества, необходимые для самодельных бомб. В кастрюле была взрывная смесь. По словам допрашиваемого, он успел приготовить более 10 килограммов.
Одна из задач разведки Украины — подрыв ж/д дороги, что расценивается как террористические действия. Правоохранители отвезли Ловиатора на место, где должен был прогреметь взрыв. Мужчина рассказал, как и что планировал сделать на путях, ведущих в Крым. Взрыв был запланирован на выходные в День города Ростова-на-Дону.
Мужчину заключили под стражу. Ловиатору предъявили обвинение по нескольким статьям. Вероятно, общий срок заключения, которое ему грозит, оценят в десятки лет.
Ранее RostovGazeta сообщала о вынесении приговора диверсанту, который пытался поджечь военкомат.