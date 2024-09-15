В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть

Ранним утром15 сентября в поселке Красногорняцкий Октябрьского района случилась страшная авария. 30-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300AS двигался по улице Чапаева и в районе дома №37 не справился с управлением. Двухколесный транспорт полетел на обочину в сторону кирпичной ограды и опоры линии электропередач.