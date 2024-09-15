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Posted 15 сентября, 11:02

Published 15 сентября, 11:02

Modified 15 сентября, 11:04

Updated 15 сентября, 11:04

В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть

В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть

15 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть
В Ростовской области мотоциклист съехал с дороги и врезался в бетонный столб опоры ЛЭП. Мужчина погиб на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранним утром15 сентября в поселке Красногорняцкий Октябрьского района случилась страшная авария. 30-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300AS двигался по улице Чапаева и в районе дома №37 не справился с управлением. Двухколесный транспорт полетел на обочину в сторону кирпичной ограды и опоры линии электропередач.

В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека
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От сильного удара мотоциклист скончался на месте. Его 27-летний пассажир был ранен, но остался жив. Его госпитализировали в местную больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.

До этого выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске.

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