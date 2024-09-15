В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть

Posted 15 сентября, 11:02
Published 15 сентября, 11:02
Modified 15 сентября, 11:04
Updated 15 сентября, 11:04
Ранним утром15 сентября в поселке Красногорняцкий Октябрьского района случилась страшная авария. 30-летний водитель мотоцикла Yamaha FJR1300AS двигался по улице Чапаева и в районе дома №37 не справился с управлением. Двухколесный транспорт полетел на обочину в сторону кирпичной ограды и опоры линии электропередач.
От сильного удара мотоциклист скончался на месте. Его 27-летний пассажир был ранен, но остался жив. Его госпитализировали в местную больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента.
До этого выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске.
Читайте также о том, как автобус сбил дорожного рабочего в Ростове-на-Дону.