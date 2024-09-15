В Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров

Posted 15 сентября, 13:52
Published 15 сентября, 13:52
Modified 15 сентября, 13:54
Updated 15 сентября, 13:54
Воскресенье, 15 сентября, обернулось для Ростовской области высокой пожароопасностью. Одновременно на территории донского региона вспыхнули порядка 60 пожаров. Сотрудники МЧС пытаются распределить свои силы и ликвидировать все очаги возгорания.
Добавим, что погодные условия усугубляют ситуацию. Последнюю неделю в Ростовской области держится шквалистый ветер, который способствует распространению пламени.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал пожарную ситуацию в регионе. Подробнее о происшествиях в материале RostovGazeta.