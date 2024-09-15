rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 13:52

Published 15 сентября, 13:52

Modified 15 сентября, 13:54

Updated 15 сентября, 13:54

В Ростовской области одновременно полыхают более 55 пожаров

В Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров

15 сентября 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области одновременно полыхают более 55 пожаров
Сюжет
Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
В настоящий момент в Ростовской области полыхает несколько десятков пожаров, сообщает региональное МЧС России.

Воскресенье, 15 сентября, обернулось для Ростовской области высокой пожароопасностью. Одновременно на территории донского региона вспыхнули порядка 60 пожаров. Сотрудники МЧС пытаются распределить свои силы и ликвидировать все очаги возгорания.

Добавим, что погодные условия усугубляют ситуацию. Последнюю неделю в Ростовской области держится шквалистый ветер, который способствует распространению пламени.

Густой дым накрыл Ростов-на-Дону из-за пожара в Аксае
Узнать подробнее

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал пожарную ситуацию в регионе. Подробнее о происшествиях в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Появилось видео страшного пожара в частном секторе Ростова у крупного ЖКЖители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазеПоявились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#Дым#Опасность#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия#Пламя#Пожар на левом берегу в Ростове-на-Дону 15 сентября: онлайн-репортаж
Подпишитесь
Популярное