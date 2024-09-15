В Ростовской области одновременно полыхают порядка 60 пожаров

Воскресенье, 15 сентября, обернулось для Ростовской области высокой пожароопасностью. Одновременно на территории донского региона вспыхнули порядка 60 пожаров. Сотрудники МЧС пытаются распределить свои силы и ликвидировать все очаги возгорания.