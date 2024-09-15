В Ростовской области умерли 67 грудничков

Posted 15 сентября, 09:12
Published 15 сентября, 09:12
Modified 15 сентября, 09:14
Updated 15 сентября, 09:14
Согласно подсчетам ведомства, в Ростовской области с января по июль текущего года умерли 67 детей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность сократилась на 24,7%. С января по июль 2023 года умерли 89 младенцев.
Всего в регионе на 1000 родившихся детей приходится 3,6 случая летальных исходов.
Добавим, что за указанный период в ЮФО погибли 313 новорожденных. Больше всего детских смертей зафиксировано в Краснодарском крае — 112 грудничков, а меньше всего — в городе Севастополе — 4 ребенка.
Ранее медицинские работники в Ростове-на-Дону спасли новорожденную девочку, которая весила всего лишь 650 граммов. Ребенок родился на 24 неделе и пробыл в реанимации около двух месяцев.