В Ростовской области умерли 67 грудничков

Согласно подсчетам ведомства, в Ростовской области с января по июль текущего года умерли 67 детей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность сократилась на 24,7%. С января по июль 2023 года умерли 89 младенцев.