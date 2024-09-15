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Posted 15 сентября, 09:12

Published 15 сентября, 09:12

Modified 15 сентября, 09:14

Updated 15 сентября, 09:14

В Ростовской области умерли 67 грудничков

В Ростовской области умерли 67 грудничков

15 сентября 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области умерли 67 грудничков

Младенческая смертность резко сократилась в Ростовской области в 2024 году

За семь месяцев 2024 года в Ростовской области не стало 67 младенцев, информирует Росстат.

Согласно подсчетам ведомства, в Ростовской области с января по июль текущего года умерли 67 детей в возрасте до одного года. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2023 года младенческая смертность сократилась на 24,7%. С января по июль 2023 года умерли 89 младенцев.

Всего в регионе на 1000 родившихся детей приходится 3,6 случая летальных исходов.

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Добавим, что за указанный период в ЮФО погибли 313 новорожденных. Больше всего детских смертей зафиксировано в Краснодарском крае — 112 грудничков, а меньше всего — в городе Севастополе — 4 ребенка.

Ранее медицинские работники в Ростове-на-Дону спасли новорожденную девочку, которая весила всего лишь 650 граммов. Ребенок родился на 24 неделе и пробыл в реанимации около двух месяцев.

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