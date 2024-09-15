Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом деревопаде

Posted 15 сентября, 16:01
Published 15 сентября, 16:01
Modified 15 сентября, 16:03
Updated 15 сентября, 16:03
Уже продолжительное время в Ростове-на-Дону и во всей области не стихает порывистый ветер. 15 сентября было зафиксировано 33 случая обрушения зеленых насаждений. Больше всего, а именно 12 деревьев повалило в Пролетарском районе города.
Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Рабочие распиливают деревья и вывозят их частями.
Напомним, что до этого сотрудники Го и ЧС по Ростову-на-Дону рекомендовали местным жителям оставаться дома и быть внимательнее на дорогах в связи с возникновением крупного пожара на левом берегу Дона.
До этого донскую столицу засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу.