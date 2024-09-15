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Posted 15 сентября, 16:01

Published 15 сентября, 16:01

Modified 15 сентября, 16:03

Updated 15 сентября, 16:03

В Ростове-на-Дону массово падают деревья из-за сильного ветра

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом деревопаде

15 сентября 2024, 16:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону массово падают деревья из-за сильного ветра

Логвиненко сообщил о десятках упавших деревьев в Ростове

Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону стал причиной падения большого количества деревьев и крупных веток, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Уже продолжительное время в Ростове-на-Дону и во всей области не стихает порывистый ветер. 15 сентября было зафиксировано 33 случая обрушения зеленых насаждений. Больше всего, а именно 12 деревьев повалило в Пролетарском районе города.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий. Рабочие распиливают деревья и вывозят их частями.

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Напомним, что до этого сотрудники Го и ЧС по Ростову-на-Дону рекомендовали местным жителям оставаться дома и быть внимательнее на дорогах в связи с возникновением крупного пожара на левом берегу Дона.

До этого донскую столицу засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу.

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