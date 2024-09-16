Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове

Несколько дней назад три внедорожника и бензовоз заблокировали проезд под мостом Стачки на проспекте Сиверса. Легковушкам приходилось объезжать участников аварии по тротуару. А вот автобусы и другой крупный транспорт застрял перед местом ДТП на несколько часов.