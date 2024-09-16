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Posted 16 сентября, 10:06

Published 16 сентября, 10:06

Modified 16 сентября, 10:45

Updated 16 сентября, 10:45

Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове

Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове

16 сентября 2024, 10:06
Фото: 1MI
Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове
ДТП с пассажирским автобусом № 34 стало причиной большого затора на Западном в Ростове, актуальная информация о пробках по проспекту Стачки появилась на платформе «Яндекс. Карты» утром 16 сентября.

Около 10:30 красной полосой, обозначающей затрудненное движение, окрасился проспект Стачки от улицы Зорге до Тружеников. Общая протяженность затора составляет почти километр (800 метров). Автомобилисты вынуждены стоять в пробке по 15-20 минут.

По словам очевидцев, причиной транспортного коллапса стала авария у поворота на улице Тружеников. Свидетели аварии утверждают, что водитель легковушки, поворачивая на Стачки, не уступил дорогу автобусу № 34 (ГПЗ-10 — Центральный рынок). Транспорт загородил сразу две полосы.

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В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали ДТП.

Несколько дней назад три внедорожника и бензовоз заблокировали проезд под мостом Стачки на проспекте Сиверса. Легковушкам приходилось объезжать участников аварии по тротуару. А вот автобусы и другой крупный транспорт застрял перед местом ДТП на несколько часов.

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#Евгения Волкова#Общество#ДТП#Пробки#Транспорт#Авария#Ростов#УГИБДД#Стачки#Очевидцы#Проспект#Затор#Улица Тружеников
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