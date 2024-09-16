Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове

Posted 16 сентября, 10:06
Published 16 сентября, 10:06
Modified 16 сентября, 10:45
Updated 16 сентября, 10:45
Около 10:30 красной полосой, обозначающей затрудненное движение, окрасился проспект Стачки от улицы Зорге до Тружеников. Общая протяженность затора составляет почти километр (800 метров). Автомобилисты вынуждены стоять в пробке по 15-20 минут.
По словам очевидцев, причиной транспортного коллапса стала авария у поворота на улице Тружеников. Свидетели аварии утверждают, что водитель легковушки, поворачивая на Стачки, не уступил дорогу автобусу № 34 (ГПЗ-10 — Центральный рынок). Транспорт загородил сразу две полосы.
В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали ДТП.
Несколько дней назад три внедорожника и бензовоз заблокировали проезд под мостом Стачки на проспекте Сиверса. Легковушкам приходилось объезжать участников аварии по тротуару. А вот автобусы и другой крупный транспорт застрял перед местом ДТП на несколько часов.