Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске

В сети появилось видео случившегося. На камере видно, как автобус приехал на склон и остановился. Через некоторое время транспорт покатился назад, в сторону водоема. Водитель, вероятно, не успел отреагировать на происходящее. Автобус потихоньку набрал скорость и с плеском нырнул в пруд Гарган.