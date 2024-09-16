Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске

Posted 16 сентября, 08:54
Published 16 сентября, 08:54
Modified 16 сентября, 10:45
Updated 16 сентября, 10:45
В сети появилось видео случившегося. На камере видно, как автобус приехал на склон и остановился. Через некоторое время транспорт покатился назад, в сторону водоема. Водитель, вероятно, не успел отреагировать на происходящее. Автобус потихоньку набрал скорость и с плеском нырнул в пруд Гарган.
— Водитель выпрыгнул на ходу, а его друзья и собака остались в салоне, — пишут очевидцы. — К счастью, все смогли выбраться сами, а вот автобус теперь валяется в пруду, загрязняя его дизелем.
— Не он первый, не он последний, — отметили подписчики в комментариях. — Там столько автомобилей на дне.
— Остановка «Речная», — пошутили другие.
В мае автобус упал в реку в Санкт-Петербурге. Переутомившийся водитель не справился с управлением и потопил транспорт в Мойке. В результате ЧП погибли три человека.