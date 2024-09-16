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Posted 16 сентября, 08:54

Published 16 сентября, 08:54

Modified 16 сентября, 10:45

Updated 16 сентября, 10:45

Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске

Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске

16 сентября 2024, 08:54
Фото: Видео Tuzlovgrag. rostovgazeta.ru
Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске
Компания из нескольких человек и собаки, сидевших в автобусе, упали со склона в пруд в Новочеркасске, сообщает Tuzlovgrad.

В сети появилось видео случившегося. На камере видно, как автобус приехал на склон и остановился. Через некоторое время транспорт покатился назад, в сторону водоема. Водитель, вероятно, не успел отреагировать на происходящее. Автобус потихоньку набрал скорость и с плеском нырнул в пруд Гарган.

— Водитель выпрыгнул на ходу, а его друзья и собака остались в салоне, — пишут очевидцы. — К счастью, все смогли выбраться сами, а вот автобус теперь валяется в пруду, загрязняя его дизелем.
Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в НовочеркасскеАвтобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске
Фото: Tuzlovgrag. Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске
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— Не он первый, не он последний, — отметили подписчики в комментариях. — Там столько автомобилей на дне.
— Остановка «Речная», — пошутили другие.

В мае автобус упал в реку в Санкт-Петербурге. Переутомившийся водитель не справился с управлением и потопил транспорт в Мойке. В результате ЧП погибли три человека.

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