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Posted 16 сентября, 05:34

Published 16 сентября, 05:34

Modified 16 сентября, 05:36

Updated 16 сентября, 05:36

Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября

Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября

16 сентября 2024, 05:34
Фото: rostovgazeta.ru
Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября
За сутки дежурные спасатели Ростовской области потушили свыше 135 пожаров, из которых пять — по повышенному рангу, сообщает региональное ГУ МЧС.

Один из крупнейших пожаров случился в Аксае в ночь на 16-е, около 03:30. Пламя охватило рынок на улице Ленина, 16. На место направили 70 человек на 18 автоцистернах.

К приезду спасателей полыхало более двух тысяч квадратных метров. Вскоре пожарным отправили еще несколько бригад на помощь. Число человек выросло до 125, а количество спецтехники — до 68.

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Через несколько часов, к 07:00 удалось полностью ликвидировать возгорание. К тому моменту огонь уничтожил десятки торговых павильонов. К счастью, обошлось без пострадавших.

В это же время под Аксаем десятки спасателей тушили еще один крупный пожар — в хуторе Задонье. Там к 04:00 удалось только ликвидировать открытое горение. Огнеборцы продолжают заливать пламя водой.

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