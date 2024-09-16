Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября

Posted 16 сентября, 05:34
Published 16 сентября, 05:34
Modified 16 сентября, 05:36
Updated 16 сентября, 05:36
Один из крупнейших пожаров случился в Аксае в ночь на 16-е, около 03:30. Пламя охватило рынок на улице Ленина, 16. На место направили 70 человек на 18 автоцистернах.
К приезду спасателей полыхало более двух тысяч квадратных метров. Вскоре пожарным отправили еще несколько бригад на помощь. Число человек выросло до 125, а количество спецтехники — до 68.
Через несколько часов, к 07:00 удалось полностью ликвидировать возгорание. К тому моменту огонь уничтожил десятки торговых павильонов. К счастью, обошлось без пострадавших.
В это же время под Аксаем десятки спасателей тушили еще один крупный пожар — в хуторе Задонье. Там к 04:00 удалось только ликвидировать открытое горение. Огнеборцы продолжают заливать пламя водой.