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Posted 16 сентября, 09:10

Published 16 сентября, 09:10

Modified 16 сентября, 09:32

Updated 16 сентября, 09:32

Больше двух месяцев многодетная мать из Ростова не может записать ребенка к врачу

Больше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу

16 сентября 2024, 09:10
Фото: rostovgazeta.ru
Больше двух месяцев многодетная мать из Ростова не может записать ребенка к врачу
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова, многодетная мать Анастасия. Она сообщила, что уже больше двух месяцев не может записать ребенка к офтальмологу в детскую поликлинику № 1 на Сержантова.

По словам собеседницы, чтобы попасть с ребенком на прием к офтальмологу в городскую детскую поликлинику № 1, нужно получить талон. Талоны в регистратуре выдают по субботам в 08.00 мск. Однако, как рассказывает ростовчанка от силы выдают пять талонов. На всю очередь их не хватает. А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.

«Люди около двух месяцев не могут записаться на прием к врачу. Несколько раз мне талонов не хватило. А когда посчастливилось, выдали неверные талоны. Лично у меня так было дважды», — рассказывает Анастасия.

Собеседница поясняет, что, несмотря на наличие талонов, так и не смогла попасть с ребенком к врачу.

«Первый раз мы пришли с ребенком в поликлинику, а врача не оказалось. Видимо, изменили расписание. Дали талон на сегодня. Мы пришли с ребенком сегодня, но, оказалось, врач заболел. Хотя, надо сказать, что рано утром мне звонили из поликлиники. Думала, что звонит робот, предупредить о записи. Отвечать на звонок было некогда — я собирала ребенка, мы спешили в поликлинику, чтобы записаться на прием к стоматологу», — говорит Анастасия.
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А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.
Фото: Яндекс. Карты. Городская поликлиника №1. А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.

Анастасия добавляет, что нет уже никаких сил ловить эти талоны.

«У меня пятеро детей, младший с инвалидностью. Сегодня нас опять отправили домой. Перезаписывать не захотели, сказав, что в субботу надо снова приходить за талонами. Теперь заново придется проходить весь этот ад», — сокрушается Анастасия.

В детском медучреждении на Сержантова, 3 подтвердили, что с офтальмологами сейчас большая проблема.

«В поликлинике работает два офтальмолога. Один сейчас находится в трудовом отпуске до 18 сентября, а второй заболел», — сообщил оператор детской поликлиники.

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