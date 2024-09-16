Больше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу

По словам собеседницы, чтобы попасть с ребенком на прием к офтальмологу в городскую детскую поликлинику № 1, нужно получить талон. Талоны в регистратуре выдают по субботам в 08.00 мск. Однако, как рассказывает ростовчанка от силы выдают пять талонов. На всю очередь их не хватает. А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.