Больше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу

Posted 16 сентября, 09:10
Published 16 сентября, 09:10
Modified 16 сентября, 09:32
Updated 16 сентября, 09:32
По словам собеседницы, чтобы попасть с ребенком на прием к офтальмологу в городскую детскую поликлинику № 1, нужно получить талон. Талоны в регистратуре выдают по субботам в 08.00 мск. Однако, как рассказывает ростовчанка от силы выдают пять талонов. На всю очередь их не хватает. А дозвониться в это время в кол-центр по субботам невозможно.
«Люди около двух месяцев не могут записаться на прием к врачу. Несколько раз мне талонов не хватило. А когда посчастливилось, выдали неверные талоны. Лично у меня так было дважды», — рассказывает Анастасия.
Собеседница поясняет, что, несмотря на наличие талонов, так и не смогла попасть с ребенком к врачу.
«Первый раз мы пришли с ребенком в поликлинику, а врача не оказалось. Видимо, изменили расписание. Дали талон на сегодня. Мы пришли с ребенком сегодня, но, оказалось, врач заболел. Хотя, надо сказать, что рано утром мне звонили из поликлиники. Думала, что звонит робот, предупредить о записи. Отвечать на звонок было некогда — я собирала ребенка, мы спешили в поликлинику, чтобы записаться на прием к стоматологу», — говорит Анастасия.
Анастасия добавляет, что нет уже никаких сил ловить эти талоны.
«У меня пятеро детей, младший с инвалидностью. Сегодня нас опять отправили домой. Перезаписывать не захотели, сказав, что в субботу надо снова приходить за талонами. Теперь заново придется проходить весь этот ад», — сокрушается Анастасия.
В детском медучреждении на Сержантова, 3 подтвердили, что с офтальмологами сейчас большая проблема.
«В поликлинике работает два офтальмолога. Один сейчас находится в трудовом отпуске до 18 сентября, а второй заболел», — сообщил оператор детской поликлиники.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько денег надо ростовчанам на оплату медицинских услуг.