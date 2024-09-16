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Posted 16 сентября, 14:26

Published 16 сентября, 14:26

Modified 16 сентября, 14:28

Updated 16 сентября, 14:28

Экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под судом за коррупцию

Бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под суд

16 сентября 2024, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru
Экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под судом за коррупцию
Бывший сотрудник управления ЖКХ Ленинского района Ростова обвиняемый в коррупции, предстанет перед судом, сообщает региональное СУ СКР.

О том, что уголовное дело в отношении экс-чиновника передали в суд, стало известно 16 сентября. Сотрудника районного УЖКХ донской столицы обвиняют в должностных коррупционных преступлениях.

По версии следствия, обвиняемый получал взятки в 2015 и 2016 годах. Плата поступала от двух человек, в отношении которых возбудили отдельное уголовное дело. Вместо денег сотрудник районного ЖКХ получал от них в собственность муниципальные квартиры в Ростове. Общая сумма таких взяток превысила два миллиона рублей.

Примечательно, что о крупных взятках стало известно только сейчас, спустя почти 10 лет.

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На незаконно полученную недвижимость наложили арест. А дело передали в суд. Известно, что фигуранта уже привлекали к ответственности за подобные преступления.

Ранее RostovGazeta сообщала об изменении приговора Стелле Руф. Ростовский областной суд удовлетворил апелляцию стороны защиты. Наказание останется прежним: полтора года в колонии-поселении, однако отбывать его экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова будет не раньше, чем в 2030 году.

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