Бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под суд

Posted 16 сентября, 14:26
Published 16 сентября, 14:26
Modified 16 сентября, 14:28
Updated 16 сентября, 14:28
О том, что уголовное дело в отношении экс-чиновника передали в суд, стало известно 16 сентября. Сотрудника районного УЖКХ донской столицы обвиняют в должностных коррупционных преступлениях.
По версии следствия, обвиняемый получал взятки в 2015 и 2016 годах. Плата поступала от двух человек, в отношении которых возбудили отдельное уголовное дело. Вместо денег сотрудник районного ЖКХ получал от них в собственность муниципальные квартиры в Ростове. Общая сумма таких взяток превысила два миллиона рублей.
Примечательно, что о крупных взятках стало известно только сейчас, спустя почти 10 лет.
На незаконно полученную недвижимость наложили арест. А дело передали в суд. Известно, что фигуранта уже привлекали к ответственности за подобные преступления.
Ранее RostovGazeta сообщала об изменении приговора Стелле Руф. Ростовский областной суд удовлетворил апелляцию стороны защиты. Наказание останется прежним: полтора года в колонии-поселении, однако отбывать его экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова будет не раньше, чем в 2030 году.