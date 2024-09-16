Бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под суд

По версии следствия, обвиняемый получал взятки в 2015 и 2016 годах. Плата поступала от двух человек, в отношении которых возбудили отдельное уголовное дело. Вместо денег сотрудник районного ЖКХ получал от них в собственность муниципальные квартиры в Ростове. Общая сумма таких взяток превысила два миллиона рублей.